Сегодня довелось услышать угрозы в свой адрес, весьма похожие на угрозу физической расправы. А предыстория такова.

Часть придомовой территории нашего многоквартирного дома, предназначенная под зелёную зону, в октябре 2013 г. была самовольно занята посторонним лицом под постройку его теплотрассы. С ноября 2013 года до июня 2016 года я боролась в судебном порядке за возврат земельного участка в пользование собственниками по предназначению. Существование самовольного объекта исключало такую возможность, превращая земельный участок в охранную зону.

Также самовольная теплотрасса представляла опасность для многоэтажки, будучи проложенной с нарушением всех строительных норм, не состоящая ни на чьём балансе и контроле.

Добившись возврата земли, принялась за восстановление зелёной зоны, так как ранее посаженные молодые деревца и цветочные клумбочки были уничтожены, земля была перепахана. На поверхности вместо растительного грунта оказались вывороченные экскаватором глина и строительный мусор в виде обломков бетона и кирпича. А рельеф и сейчас остаётся нарушенным, обезображенным.

Вновь посадила молодые деревца по краю территории, посеяла и посадила цветы-многолетники. Почву, пригодную для посадок, носила вёдрами с соседней заброшенной усадьбы.

И что же сегодня? Три рябиновых деревца были грубо завалены снегом, сталкиваемым от частных усадьб, расположенных напротив. После расчистки от снега вытаивающих деревцев, обнаружила, что три из них сломаны у самых оснований.

Решила попробовать хоть как-то спасти, сделав прививки веточками с других кустиков. Корпя над спасением кустов, оглянулась и увидела женщину, чья рослая псина испражнялась на месте моих клумб, прямо под окнами дома. А ведь там уже видны ростки сентябринок и др.цветов. Прогнала их.

Не успела отвернуться, продолжив работу, как молодой человек в яркой пёстрой куртке привёл собачку, подобную разновидности терьеров, и тоже пристроил её с оттопыренным хвостом под окнами дома, неподалеку от меня, на месте цветочных клумб. Обратилась к молодому человеку с просьбой не приводить собаку испражняться под нашими окнами. Парень молчал «как рыба об лёд».

Спросила – понял ли молодой человек просьбу. — С ухмылкой ответил: «не понял». Да ещё стал учить жизни: «что, дачи у вас нет, чтобы там работать?». Это было столь возмутительно, что решительно двинула в сторону обидчика, возопляя: «сейчас укорочу вам хвост!». В руках у меня был, разумеется, прививочный нож, которым корпела над сломанными кустиками. Парень с собачкой дали дёру.

Сегодня та же собачка пришла на нашу газонную территорию в сопровождении взрослой пары. Обратилась к этим людям с балкона, выражая недовольство. В ответ услышала пререкания и возмущение по поводу того, что, якобы, с ножом кидалась на их ребёнка. Из уст мужчины последовало: «одна живёшь? В каком подъезде живёшь? Я тебя предупреждаю! » и пр.

Да, мои дети переживают из-за моей неугомонности в стремлении привести в порядок этот участок общедомовой собственности. Даже запрещают такую активность.

Но как можно спокойно видеть то, как некоторые люди превращают в грязь и в бардак нашу землю? Земля – это святое. За неё происходят войны. И я тоже борюсь за свою, за нашу землю. Всякое приходилось выслушивать в противостоянии за эту землю. Но такие угрозы, как сегодня, меня покоробили.

Это что? Угроза физической расправы?!

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