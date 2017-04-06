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Жители Бердска поучаствуют в антитеррористическом митинге 8 апреля. Акция скорби и солидарности с жителями Санкт-Петербурга, где 3 апреля смертник взорвал самодельную бомбу в вагоне метро, пройдет возле здания ГПНТБ. Участники митинга возложат цветы к стеле на Аллее блокадников, тем самым почтив память 14 погибших в чудовищном теракте.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников, бердчан на митинг повезут организовано. Мэрия выделит целый автобус, чтобы отвезти и привезти обратно участников акции. Среди них, кстати, только работники бюджетной сферы и общественники, приближенные к власти. Всего — 50 человек. В Бердске никаких протестных акций на тему трагедии в Санкт-Петербурге не будет. При этом не исключено, что многие бердчане и сами, без какой-либо организованности, своим ходом доберутся до митинга и возложат цветы.
Между тем, ряд СМИ сообщил, что митинги против террора, которые пройдут по всей стране, носят «добровольно-принудительный характер». В частности, «КоммерсантЪ» , ссылаясь на собственные источники, писал, что губернаторам буквально звонят и «ставят задачу сгонять туда народ». В некоторых городах заявителями митингов стали местные отделения партии «Единая Россия».
Многие политологи раскритиковали идею митингов по инициативе сверху. К тому же, многие акции согласовывали в ускоренном порядке, хотя по закону заявка на массовые мероприятия должна подаваться не позднее, чем за 10-15 дней.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [17:25]
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