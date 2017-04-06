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Слухи о «педофиле» со щенком в автомобиле из Линева ходят по Бердску

Слухи о странном мужчине, который зазывает детей в машину в Искитимском районе, донеслись до Бердска. Сообщение о том, что в р.п.Линево неизвестный пытался заманить мальчика в салон своего авто, где, дескать, сидит щенок, написал в «Курьер. Среда. Бердск» 6 апреля местный житель, чтобы предупредить бердчан: «У нас в Линево предотвратили попытку украсть ребенка. На территории первой школы был зафиксирован случай: мужчина пытался затащить мальчика в машину, мотивировал, что у него там щенок». Также он уверяет, что об этом известно и в поселковой администрации.

Связаться с главой администрации Линево Яковом Ландайсом не удалось: он был на совещании. Но и в межмуниципальном отделе МВД «Искитимский» прокомментировать информацию не смогли.

— Комментировать не могу. Ни подтвердить, ни опровергнуть, — сообщил замначальника отдела Руслан Литвин.

Как рассказали в пресс-службе главка МВД по Новосибирской области, на сегодняшний день к ним не поступало подобных сообщения из Линево.

Возможно, это очередная «страшилка» для родителей, какие периодически появляются в социальных сетях. Порой на улицах и в интернете можно даже встретить листовки с портретами «педофилов», но позже выясняется, что слухи о якобы маньяке сильно преувеличены. Несмотря на то, что сообщения об очередном охотнике за детьми могут оказаться байками, правоохранители советуют мамам и папам не терять бдительности и напомнить своим чадам о том, как нужно вести себя с незнакомцами.

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Слухи о «педофиле» со щенком в автомобиле из Линева ходят по Бердску

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [16:45]

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Курьер.Среда.Бердск

[17:25] На автобусе увезут 50 бердчан на антитеррористический митинг в Новосибирске

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[16:35] Гостиницу хотят построить на побережье Бердска


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06 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
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07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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