Возле спа-отеля «Крона» на берегу Бердского залива может появиться еще одна гостиница. Собственник земельного участка площадью в 2381 кв. метр рядом с курортным комплексом бизнесмен Игорь Супрун обратился за изменением условно разрешенного вида использования земельного участка для размещения гостиницы. Этот вопрос обсудили сегодня, 6 апреля, на публичных слушаниях.

— Земельный участок отнесен к зоне Ж-2 — индивидуальной жилой застройки городского типа, — отметил начальник градостроительного управления Антон Автоманов. — В зоне Ж-2 допускается строительст во не более трех этажей.

Заявитель на слушания не пришел. Однако чиновники пояснили суть вопроса. Земельный участок в собственности у Супруна давно. Он примыкает к отелю «Крона». По некоторым данным, ранее там располагалась лодочная станция. Зона, где стоит участок, разрешает жилищное строительство высотой до трех этажей. Но Супрун просит назначить еще и условно разрешенный вид строительства — для гостиницы.

Впрочем, как подчеркнул Автоманов, это не значит, что там появится именно гостиница. К такому заявлению участники слушаний отнеслись скептически. Ведь если собственник хочет установить зону для строительства гостиницы, это предполагает, что у него есть намерения построить ее.

— Потенциально может встать гостиница, проектирование будет вестись только в рамках земельного участка. И то — со всеми ограничениями, — пояснил вице-мэр по строительству Петр Ким.

На публичные слушания пришли жители территории Бердского дома отдыха, которые уже не первый год «воюют» с Супруном. Вот и в этот раз они выступили против гостиницы на берегу.

Активистка Наталья Булавченко заявила, что им немало хлопот доставило соседство с «Кроной». Отель дал колоссальную нагрузку на коммуникации. И это, по словам Булавченко, не единственное, чем «Крона» мешает жильцам.

— Еще один такой отель у себя под носом мы не хотим видеть, — была категорична бердчанка.

Депутат Елена Белова порекомендовала запросить информацию в Комбинате бытовых услуг: выдержат ли сети наличие еще одной гостиницы. Также у Елены Викторовны есть вопросы по предполагаемому расположению здания. По оценке Беловой, оно будет стоять слишком близко к воде.

В итоге большинство присутствующих проголосовали против изменения условно разрешенного вида использования участка. Отметим, что итог публичных слушаний имеет рекомендательный характер. Окончательное решение должен принять глава города.

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