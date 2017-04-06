2 апреля на Медиафоруме ОНФ во время встречи журналистов со специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым журналист из Коми пожаловалась, что лесовозы разбивают местные дороги и о невозможности весового контроля, когда фуры с 40 тонами въезжают на пешеходные мостики. — Что нам делать? Нет денег на весовой контроль, ГИБДД ничего сделать не может, муниципальные дороги разрушаются, — прозвучал вопрос. — Вы систему «Платон» знаете? — Конечно. — Вы считаете ее правильной? — Это важно – правильная она или не правильная? — Эта система действует только на федеральных дорогах, — отвечает Иванов. — Есть объездные дороги, муниципальные – там «Платон» не работает! — Вы, наверное, стесняетесь сказать о своем отношении – за или против, — обратился Сергей Борисович к журналисту. — Нет! — А я вот «за» «Платон»! Однозначно за «Платон»! Так вот регионы сейчас умоляют и просят правительство Российской Федерации, чтобы оно регионам такое же право по «Платону» и тогда наконец-то будет сбор денег на ремонт и эксплуатацию региональных дорог. Гаишники не имеют права вести весовой габаритный контроль! На этом дискуссия закончена! Этим должен заниматься Росавтодор, у которого тоже нет средств, они там, как церковные крысы, чтобы поставить технику на все дороги. Вы представляете, сколько километров региональных дорог по всей России? Весовой контроль – прерогатива местной власти. Мы не можем ограждать пешеходный мостик от хулиганов-лесовозов! Вы спрашиваете – что делать? Заставлять региональные власти не пускать или заставлять платить огромные – огромные — деньги за проезд! Я знаю проблемы наших дорог. Прекрасно знаю. Знаю, что в Кузбассе на 1,5 тысячи километров уголь возят фурами. Везде есть тарифы: железная дорога – тариф, на авиатранспорте, на водном транспорте. И только автомобильная дорога в России абсолютно бесплатна была! Ездили – как хочу и ноль за это взималось. Совсем недавно 70–80% потребительских товаров такого городка, как Москва, завозилось фурами из Финляндии. Как вы думаете, что может быть с дорогой после этого? Надо и другие виды транспорта развивать. Кстати, лесопромышленники обязаны вкладываться в лесные дороги. Спросите сибиряков — сколько кругляка везется в южном направлении? 19-й завод уже в Китае построен! Деревоперерабатывающий, а мы все кругляк везем. Напомним, что в России идет акция протеста дальнобойщиков против системы «Платон». Полиция задерживает организаторов акции. Особенно напряженная ситуация в Дагестане. 3 апреля в Новосибирске на ул. Петухова дальнобойщики выстроились на обочине в колонну, тоже против «Платона». Нескольких водителей во время акции задержали сотрудники полиции.

Всероссийская ассоциация дальнобойщиков 3 апреля провела в медиацентре «Новой газеты» пресс-конференцию. Мы записали реплики представителей разных регионов. Видео «Новой газеты»

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