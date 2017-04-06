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На сайте ФудБердск вас ждут интересные рецепты, которые просты в исполнении, но очень вкусны. Ежедневно мы сообщаем о новостях из сферы еды, продуктов, интересных фактов.
На сайте размещают свои новости, меню и акции ведущие компании Бердска из сферы общественного питания.
Вы можете постоянно быть в курсе, что предлагает ресторан «Эдем» и кафе «Вилка-Ложка».
Вы можете высылать нам свои рецепты на food-berdsk@yandex.ru
Обязательно опубликуем!
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [16:00]
[17:25] На автобусе увезут 50 бердчан на антитеррористический митинг в Новосибирске
[16:45] Слухи о «педофиле» со щенком в автомобиле из Линева ходят по Бердску
[16:35] Гостиницу хотят построить на побережье Бердска
[17:25] На автобусе увезут 50 бердчан на антитеррористический митинг в Новосибирске
[16:45] Слухи о «педофиле» со щенком в автомобиле из Линева ходят по Бердску
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