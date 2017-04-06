Человек не может быть хорош во всем, для него остаются закрытыми многие сферы научного знания. И все бы ничего, если бы из-за отсутствий общедоступных простых опровержений не принимались обществом на веру абсолютно неверные или спорные утверждения. У многих прописных истин, с детства вдолбленных в массовое сознание, при ближайшем рассмотрении нельзя найти никакой основы или научных доказательств. Зато поводов усомниться или даже полностью отвергнуть утверждение – полно. Я постараюсь развеять самые распространенные мифы и заблуждения. Миф о «пещерных людях» Образ волосатого грязного древнего человека, обитающего в пещере, увешанной шкурами убитых животных, плотно укоренился в массовом сознании. Это самый популярный способ представления образа жизни первых людей. Однако, утверждают археологи, он имеет мало общего с правдой. Один из очевиднейших фактов — пещеры есть далеко не везде, а из них пригодных для жизни – крайне мало. Если таковые все же находились то, судя по раскопкам, активно использовалась только площадка перед входом. Жизнь в пещере связана с большим количеством проблем и неудобств, которых умный предок современного человека старался избегать в угоду банальному выживанию. Хорошая сохранность «культурного слоя» объясняется микроклиматом в пещерах. И этот же микроклимат мешал использовать пещеры в качестве постоянного убежища: начиная с высокой влажности, холода, заканчивая узкими и неудобными проходами. Кости древних пещерных медведей, свидетельствуют о том, что эти крупные животные страдали от артрита и других проблем с костями и суставами. Пещеры использовались как укрытие от дождя или снега, как места погребения или проведения ритуалов. И крайне редко как постоянное жилище. Для долгосрочных стоянок древний человек предпочитал большие открытые пространства, такие как равнины, саванны. Миф о «плохой экологии» Здесь подводные камни кроются в терминологии и в неверном употреблении слова «экология». Экология – это наука о взаимодействиях живых существ с окружающей их средой и другими существами. Наука, а не характеристика природы региона вблизи определенного города. Именно поэтому словосочетание «плохая экология» и все ее производные являются некорректными. Не может же в Новосибирской области быть плохая физика или биология. Миф о работе мозга Часто можно услышать разговоры о том, как человек нерационально использует возможности своего мозга, вообще не развивается и за всю свою жизнь использует лишь 10% процентов потенциала своего мозга. Это утверждение в корне не верно. Исследования мозга с помощью МРТ показали, что человеческий мозг всегда и полностью активен. Конечно, в определенные моменты активны разные участки мозга, но это не значит, что все остальные отключаются и остаются не у дел. Помимо прямых показаний приборов, существуют и другие доказательства, основанные на теории естественного отбора. Зачем человеку был бы нужен такой затратный на ресурсы, но бесполезный по сути орган? Он бы отсеялся естественным отбором в угоду эффективности всего организма. Миф о ГМО Самая популярная пищевая страшилка в России – вред генно-модифицированных организмов, вызываемые ими бесплодие и онкологические болезни, представленные видами агрессивного рака. Доказательств того, что продукты, содержащие ГМО, вызывают страшные заболевания, нет. Попадая в организм, любая пища распадается на составные части, которые вовсе не отличимы у продуктов с ГМО или без него. Нет никакой разницы, что вы едите — трансгенный продукт или избегаете его. Не были доказаны и аллергенные свойства ГМО. Скорее, наоборот. Модификации гена арахиса лишают его аллергенных белков, что позволяет людям, страдающим аллергией на арахис, есть его без угрозы для здоровья. Бытует мнение, что трансгенные сорта растений вытесняют «натуральные». А вот это стопроцентная правда. Генно-модифицированные растения более устойчивы, дают больший урожай и лучше размножаются, но у них нет определенного механизма, убивающего не модифицированных собратьев. Просто естественный отбор делает свою работу, убирая слабых конкурентов и оставляя пространство для устойчивых видов. Один из доводов противников ГМО – опыт французского микробиолога Жиля-Эрика Сералини, якобы доказавший связь между потреблением ГМО и возникновением раковых опухолей на примере опытной группы мышей. Удивительно, но повторить результат эксперимента Сералини до сих пор никому не удалось, хотя было предпринято большое количество попыток. Проблема достоверности опыта заключалась в банальной фальсификации данных и нарушении условий проведения. Например, порода использованных мышей Sprague-Dawley была выведена специально для изучения процессов старения и развития рака. Эти зверьки славятся склонностью к спонтанному возникновению рака у особей всех возрастов. А значит использование именно этой породы мышей некорректно. Еще множество доказательств несостоятельности опыта Сералини было предоставлено мировому научному сообществу, что привело к признанию опыта несостоятельным. Данных о последствиях долгосрочного потребления ГМО человеком нет по причине их повсеместного запрета. Но стоит помнить, что статистические исследования демографии показывают повсеместный рост населения, а на Земле еще есть места, где царствует голод. Массовое производство ГМО могло бы помочь решить эту проблему. Еще много мифов и заблуждений продолжают отравлять массовое сознание, заставляя людей говорить глупости и бояться призрачных угроз.

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