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Поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет мужчину, которого последний раз видели в Бердске. 5 апреля в сообществе отряда появилась ориентировка на 45-летнего Юрия Шадринцева.
По информации «Лизы Алерт», Шадринцев пропал 31 марта 2017 года. Он ушел по адресу ул. Красивая в СПК «Кабачок». До сих пор его местонахождение неизвестно.
— Рост 180см, телосложение среднее, волосы светло-русые, волнистые, глаза зеленые Был одет:куртка кожаная черного цвета, джинсы светло-коричневого цвета, кепка матерчатая черного цвета, ботинки черного цвета, — перечислили волонтеры приметы пропавшего.
Сегодня, 6 апреля, Шадринцева до сих пор не нашли.
Внимание!
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить по тел.: 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 02, 102 (полиция)
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [15:35]
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