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45-летний мужчина в кепке пропал из садового общества в Бердске

Поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет мужчину, которого последний раз видели в Бердске. 5 апреля в сообществе отряда появилась ориентировка на 45-летнего Юрия Шадринцева.

По информации «Лизы Алерт», Шадринцев пропал 31 марта 2017 года. Он ушел по адресу ул. Красивая в СПК «Кабачок». До сих пор его местонахождение неизвестно.

— Рост 180см, телосложение среднее, волосы светло-русые, волнистые, глаза зеленые Был одет:куртка кожаная черного цвета, джинсы светло-коричневого цвета, кепка матерчатая черного цвета, ботинки черного цвета, — перечислили волонтеры приметы пропавшего.

Сегодня, 6 апреля, Шадринцева до сих пор не нашли.

Внимание!

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить по тел.: 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 02, 102 (полиция)

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45-летний мужчина в кепке пропал из садового общества в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [15:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 67%

06 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

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