Ни уведомления административно-технической инспекции, ни предостережения Росприроднадзора не остановили вывоз грунта на берег Обского моря в районе парка отдыха «Зеленый остров».

6 апреля очевидцы сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что на участке, который арендует предприниматель Виктор Голубев, вновь замечена техника. Груженые КамАзы вновь сваливают кучи земли в зеленую зону.

Напомним, ранее представители ИП Голубева пояснили, что вывозят на свободный участок грунт со стройки микрорайона «Серебряный бор» на ул. Морской. Этой землей планируют засыпать котлованы.

Административно-техническая инспекция Бердска вынесла уведомление об очистке и рекультивации участка. А Росприродназдор усмотрел в действиях ИП Голубева административное правонарушение — работа техники запрещена в водоохранной зоне.

Ранее в мэрии заявляли, что рассмотрят вопрос расторжения договора аренды с Голубевым из-за нарушений. Однако сегодня начальник управления земельных отношений Светлана Бахарева сообщила, что такое поручение в ведомство не поступало. Не изучали этот вопрос и в юридическом отделе администрации.

В АТИ пообещали вновь провести проверку по факту вывоза земли на берег. Происходящее там назвали игнорированием требований инспекции.

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