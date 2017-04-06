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Ни уведомления административно-технической инспекции, ни предостережения Росприроднадзора не остановили вывоз грунта на берег Обского моря в районе парка отдыха «Зеленый остров».
6 апреля очевидцы сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что на участке, который арендует предприниматель Виктор Голубев, вновь замечена техника. Груженые КамАзы вновь сваливают кучи земли в зеленую зону.
Напомним, ранее представители ИП Голубева пояснили, что вывозят на свободный участок грунт со стройки микрорайона «Серебряный бор» на ул. Морской. Этой землей планируют засыпать котлованы.
Административно-техническая инспекция Бердска вынесла уведомление об очистке и рекультивации участка. А Росприродназдор усмотрел в действиях ИП Голубева административное правонарушение — работа техники запрещена в водоохранной зоне.
Ранее в мэрии заявляли, что рассмотрят вопрос расторжения договора аренды с Голубевым из-за нарушений. Однако сегодня начальник управления земельных отношений Светлана Бахарева сообщила, что такое поручение в ведомство не поступало. Не изучали этот вопрос и в юридическом отделе администрации.
В АТИ пообещали вновь провести проверку по факту вывоза земли на берег. Происходящее там назвали игнорированием требований инспекции.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [15:20]
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