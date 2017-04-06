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Молотком забил до смерти двух детей за кражу ягод дачник в Чите

К пожизненному заключению приговорен 35-летний житель Читы Алексей Федосов за убийство двух детей, которых он заподозрил в краже урожая. Об этом сообщает прокуратура по Забайкальскому краю. Происшествие произошло 30 августа прошлого года на территории агрогородка «Опытный» Черновского района Читы. 10-летнего мальчика и его 12-летнюю двоюродную сестру с множественными рубленными ранами обнаружили родители мальчика в теплице своего огорода. Девочка еще дышала, а мальчик был мертв. В последствие по подозрению в убийстве детей был задержан сосед по даче Алексей Федосов. В ходе следствия он показал, что между ним и детьми произошел конфликт. Брат и сестра без разрешения забрались на его участок и пытались собрать ягоды с его огорода. Дачник их попытался поймать, но дети оскорбили его нецензурными словами, после чего убежали к себе домой.

— Испытывая возникшую личную неприязнь к соседским детям, Федосов решил совершить их убийство. С этой целью он взял молоток, пришел на территорию соседского участка и проник в теплицу, где в это время сестра с братом собирали урожай помидоров. Здесь Федосов нанес молотком по голове девочки и затем по голове мальчика множественные удары, от которых оба упали на землю и перестали подавать признаки жизни, — рассказал старший помощник прокурора края Анатолий Усков. От полученных ранений мальчик скончался на месте, а девочку доставили в больницу, но спасти ее врачи не смогли. Забайкальский краевой суд признал Федосова виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ — Убийство двух малолетних детей с особой жестокостью. В качестве приговора назначено наказание в виде пожизненного заключения, отбывать которое он будет в колонии особого режима.

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Молотком забил до смерти двух детей за кражу ягод дачник в Чите

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [15:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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