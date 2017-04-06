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— Испытывая возникшую личную неприязнь к соседским детям, Федосов решил совершить их убийство. С этой целью он взял молоток, пришел на территорию соседского участка и проник в теплицу, где в это время сестра с братом собирали урожай помидоров. Здесь Федосов нанес молотком по голове девочки и затем по голове мальчика множественные удары, от которых оба упали на землю и перестали подавать признаки жизни, — рассказал старший помощник прокурора края Анатолий Усков. От полученных ранений мальчик скончался на месте, а девочку доставили в больницу, но спасти ее врачи не смогли. Забайкальский краевой суд признал Федосова виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ — Убийство двух малолетних детей с особой жестокостью. В качестве приговора назначено наказание в виде пожизненного заключения, отбывать которое он будет в колонии особого режима.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [15:05]
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