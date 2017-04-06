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Правоохранители ищут криминал в действиях соцработника из-за «отписанной» ей фронтовиком квартиры в Бердске

Противостояние родственников ветерана ВОВ Анатолия Черепанова и его наследницы — медсестры и бывшей соцработницы продолжается. Сейчас ее порядочность снова проверяют правоохранители. Члены семьи Анатолия Федоровича уверены, что Оксана (имя изменено — прим. ред.) завладела недвижимостью криминальным путем.

Напомним, за плечами у родных старика два проигранных гражданских процесса. Сначала Бердский горсуд признал завещание Черепанова действительным, потом решение бердских коллег подтвердили и служители Фемиды следующей инстанции — областного суда. Но сестра Анатолия Федоровича Зоя Кошнерова и ее близкие настаивают: Оксана воспользовалась его психическим заболеванием, проявившимся после контузии в боях с фашистами, обманом получала психотропные препараты и настроила его против родни. Однако сама обладательница завещанных квадратных метров в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» рассказала, что искренне привязалась к старику, уважала и любила его.

Уже полтора года семья Кошнеровых добивается уголовного преследования Оксаны, однако в бердском отеле МВД неоднократно отказывали в этом, не находя в поступках помощницы старика ничего противоправного. Но теперь, после жалобы Галины Кошнеровой, невестки Зои Федоровны, в областную прокуратуру, дознавателям придется вновь рассмотреть это дело. 28 марта бердчанке пришел ответ из бердской прокуратуры. Местный надзорный орган отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и внес представление с требованием устранить нарушений из-за «фактов волокиты, допущенной по материалам уголовно-процессуальной проверки».

«Указанное постановление отменено в прокуратуре города Бердска 27 марта 2017 года, материалы направлены для проведения дополнительной проверки, которая не завершена», — говорится в письме за подписью зампрокурора Бердска Александра Фомина.

В отдел МВД по Бердску они пока не поступили, рассказал сегодня, 6 апреля, его начальник Роман Молодавский.

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Правоохранители ищут криминал в действиях соцработника из-за «отписанной» ей фронтовиком квартиры в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [14:55]

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