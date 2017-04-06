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Экс-сотрудницу мэрии обвиняют в хищении 7 млн рублей из бюджета Бердска

Бывшую сотрудницу администрации Бердска по фамилии Ведяшкина обвиняют в хищении 7 млн рублей из бюджета Бердска. Прокурор Новосибирской области сегодня, 6 апреля, вынес обвинительное заключение по этому делу, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе надзорного органа. Столь внушительную прореху в городской казне обнаружили сотрудники управления ФСБ по области и отдела по профилактике коррупции и внутренней безопасности администрации Бердска еще в сентябре 2016 года.

— Обвинительное заключение утверждено, но пока не направлено в суд, потому что копия заключения пока не вручена обвиняемой, — рассказали в областной прокуратуре. — Более подробной информации по делу пока нет.

Расследованием уголовного дела занималось следствие областного главка ФСБ, которое и возбудило уголовное дело по статье 159 часть 4 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Сейчас в числе работников городской администрации, чьи имена указаны на официальном сайте органа местного самоуправления, человека с фамилией Ведяшкина нет. Однако запрос в поисковой системе отсылает на страницу Управления финансов и налоговой политики городской администрации, которая в настоящее время не актуальна. Это дает основание полагать, что подозреваемая работала именно в этом подведомственном учреждении.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников, фигурантка уголовного дела не занимала в мэрии руководящего поста, а была техническим сотрудником — по предварительным данным, бухгалтером.

Несмотря на то, что делом о мошенничестве экс-сотрудницы горадминистрации занимались областные правоохранители, рассматривать его будет Бердский городской суд, потому что преступление совершено на территории Бердска. Мэрия города сообщила, что в рамках расследования уголовного дела заявит и гражданский иск на возмещение ущерба, причиненного муниципалитету.

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Экс-сотрудницу мэрии обвиняют в хищении 7 млн рублей из бюджета Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [14:25]

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