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Мы ждем вас по адресу: Бердск, ул.Ленина, 38, вход с дальнего торца здания, отдельный вход. Работаем ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных. Понедельник и среда с 7.30 до 18.00 Тел: 8(383-41) 2-70-12, 8-913-204-85-02.

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