Отсутствие реакции российских властей на фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева связано с тем, что чиновникам нечего ответить на предъявленные обвинения в коррупции, поэтому политики «делают вид, что ничего не произошло». Такого мнения придерживаются 38% россиян, опрошенных социологами «Левады-Центра» в период с 31 марта по 3 апреля (исследование проводилось среди 1,6 тыс. человек в 48 регионах страны), передает РБК.

По 19% респондентов ответили, что власть не должна оправдываться и «ронять свой авторитет» и что чиновники не считают нужным отвечать на «абсурдные обвинения людей, которые дискредитировали себя политической демагогией и уголовными преступлениями». Почти четверть опрошенных затруднились с ответом.

Фильм ФБК видели, приблизительно знакомы с его содержанием или что-то слышали о нем 38% опрошенных, остальные 62% ничего не знают о расследовании Фонда. При этом из тех, кто знает о фильме, подавляющее большинство (72%) считает, что описанные в расследовании коррупционные схемы — это либо правда, либо очень на нее похоже. Только 16% полагают, что публикация Навального не соответствует действительности. А три четверти тех, кто смотрел фильм и поверил Навальному, называют увиденное «типичным явлением, проявлением разложения российской власти».

Видео с youtubeПо мнению политологов, эти цифры говорят о том, что государственная контрпропаганда достигла обратного эффекта, а оппозиционер Алексей Навальный стал политиком федерального уровня.

«Цитируемость повысили те критики Навального, которые стали заниматься оправданиями. Первая реакция была самая правильная — молчание», — уверен руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Отметим, что, по другой версии, именно отсутствие реакции властей на расследование ФБК и стало причиной массовых антикоррупционных акций в городах России.

Калачев напомнил, что сам Медведев долгое время молчал, но после митингов 26 марта «молчать уже не получилось». Глава правительства прокомментировал фильм ФБК спустя месяц — 4 апреля. Собранные Фондом Навального материалы он назвал «чушью», а расследование сравнил с «компотом».

Согласно другому опросу «Левада-Центра», рейтинг одобрения деятельности Медведева после выхода фильма ФБК упал на 10%. Источник: www.newsru.com

Новости smi2.ru