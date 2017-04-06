Частое отключение электроэнергии в Южном микрорайоне стало поводом для обсуждения на встрече «южан», энергетиков и чиновников Бердска. Жители микрорайона в первую очередь предъявили претензии РЭС, что из-за перепадов напряжения у них выходит из строя бытовая техника, холодильники, телевизоры.

— Основная причина отключений — перегруз по линии, — ответил начальник бердских РЭС Игорь Михин, сославшись на анализ: реальное потребление не соответствует тому, что оплачивают жители. — Не совпадает. Увеличение в 2, 3, а то и 4 раза. Тут вы сами виноваты. Запас мощности есть.

Чтобы люди не воровали электроэнергию, приборы учета с ограничителями потребления начали выносить за пределы домовладений. В Юго-Восточном микрорайоне уже появляются «ящики» на столбах.

— Будет прозрачность, удобство и для вас, и для нас. Нам не нужно будет просить запустить в дом, чтобы проверить показания счетчика. Но до Южного еще не дошли, — рассказал Михин, отметив, что с ограничителями семья не сможет потреблять тока за целый квартал.

Объем необходимой электроэнергии, по его словам, оговаривается в договоре с РЭС с учетом индивидуальных запросов. Если, например, дом отапливается электрическим котлом, то, разумеется, потребление будет гораздо выше, чем с использованием дров или угля.

Призвал выявлять «хулиганов», ворующих электричество и мэр Бердска Евгений Шестернин. Он назвал это проблемой государственного масштаба. — Будем ставить ограничители — не на линию, а для каждого дома. Заявку подал на 10 — на 11-м идет отключение. Все не должны страдать, — пояснил градоначальник.

Его поддержали «южане», рассказав, что прекрасно знают расхитителей, ходят к ним ругаться, но те и соседям дверь не открывают. — А напряжение маленькое, потому что увеличение нагрузки влияет на качество, — ответил на очередной вопрос Михин.

Он назвал примерные сроки, когда какой квартал охватят новыми счетчиками. Параллельно РЭС будут менять гнилые опоры, на чем акцентировали внимание жители Южного, опасающиеся, что некоторые могут упасть в любой момент.

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