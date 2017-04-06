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Мужчина пострадал при взрыве в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован», — заявил собеседник агентства.
Другой источник уточнил, что взрыв прогремел рядом с одной из школ города.
«По предварительным данным, устройство сдетонировало во время уборки территории дворником, мужчина получил ранение», — пояснил он, добавив, что полицейские оцепили район ЧП.
Занятия в школе приостановлены, детей не впускают в здание.
Старший помощник руководителя регионального СУ СК Галина Гагалаева рассказала, что на место взрыва выехали следователи и криминалисты. В СМИ сообщают, что в сумке был фонарик, который взорвался в руке мужчины.
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [13:30]
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