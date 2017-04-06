Кировским районным судом Новосибирска вынесен приговор в отношении 27-летнего Сергея Харева, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, сообщает сайт прокуратуры НСО. Суд установил, что в ночное время 17.01.2017 Харев в состоянии алкогольного опьянения управлял принадлежим ему автомобилем, при этом в салоне находился пассажир, которого он подвозил. Проезжая по ул.Громова Харев увидел сотрудника полка ДПС ГИБДД УМВД России по г.Новосибирску, который подал ему сигнал остановиться. Желая избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, Харев на требование инспектора не отреагировал и стал скрываться от сотрудников полиции. В пути следования пассажир с целью оказания помощи Хареву избежать административной ответственности предложил поменяться местами. Харев согласился и пересел с водительского места на заднее пассажирское место. После прибытия сотрудников полка ДПС Харев сообщил о том, что пассажир неправомерно завладел его автомобилем, угрожая ему заточкой. Затем Харев, будучи предупреждённым об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, написал заявление о совершении в отношении него особо тяжкого преступления. По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по заявлению Харева сотрудниками полиции обоснованно принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. В судебном заседании Харев вину в совершении преступления полностью признал, согласился с предъявленным обвинением и подтвердил ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Суд признал Харева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

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