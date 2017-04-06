Сегодня, 6 апреля, в Бердском городом суде состоялось очередное заседание по делу против бывшего прокурора Искитимского района Геннадия Ситникова.

Напомним, по версии следствия, Ситников получил 200 тыс. рублей от бизнесмена Супруна. Прокурор пообещал бизнесмену помочь со снятием с него судимости. Однако обвинение полагает, что в действительности Ситников не мог оказать воздействие на решение Искитимского районного суда о снятии судимости с Супруна, и потому ввел бизнесмена в заблуждение. Действия бывшего силовика квалифицированы по ст. 159 УК РФ — мошенничество. Сам он обвинения отвергает и заявляет, что занимал у Супруна деньги на лечение тяжело больного отца.

В суде сегодня выступила свидетель Любовь Таранник, мать завхоза, работавшего у Супруна в доме. Она проживает в Искитимском районе, и именно у нее временно прописался Игорь Петрович. Как полагает следствие, временно сменить прописку Супруну посоветовал Ситников, ведь Бердский суд отказал бизнесмену в снятии судимости.

Как пояснила Любовь Яковлевна, в 2014 году сын попросил ее прописать временно в своей квартире Игоря Петровича. Та не стала уточнять, зачем. Ей было сказано только, что это необходимо «по семейным обстоятельствам». Свидетель согласилась. К тому же, Супрун являлся ее очень далеким родственником, и она знала его с детства.

Гособвинитель Анна Белова ходатайствовала об оглашении показаний свидетеля, данных на этапе следствия, — в связи с существенными противоречиями. Судья Наталья Агеева зачитала протокол допроса, и там обнаружилась любопытная фраза.

— Супрун время от времени проживал в моей квартире, ночевал. Данная регистрация ему была необходима в целях снятия с него судимости. При этом я знала, что Супрун — состоятельный человек, и у него есть жилье в Бердске, — так записал следователь показания Таранник.

После оглашения протокола Любовь Яковлевна заявила, что не давала таких показаний. По ее словам, эта фраза содержалась в первом варианте протокола допроса, но она попросила следователя ее исключить. Затем у нее поднялось давление, и второй протокол она читала уже невнимательно, однако поставила там свою подпись.

— Не могла предположить, прожив 60 лет, что в таких органах могут обмануть, — посетовала пенсионерка.

В конце концов Любовь Яковлевна подтвердила, что о судебных делах Игоря Петровича она ничего не знала.

Затем в зал суда вызвали бизнесмена Андрея Дремина — известного в Бердске застройщика. Андрей Николаевич пояснил, что с Ситниковым у него было шапочное знакомство, а с Супруном они были соседями.

Свидетеля попросили вспомнить события мая 2013 года, происходившие на базе отдыха «Бердская заимка». Дремин пояснил, что в один из дней там состоялась встреча Ситникова и Супруна. Бизнесмен и прокурор «культурно отдыхали». Впрочем, потом Андрей Николаевич рассказал, что на встрече был алкоголь, а Супрун вызывал «женщин легкого поведения». Сам Дремин на этой встречи пробыл около часа, до того момента, как к отдыхавшим прибыли девушки.

Многие детали того дня, как и другие события трех- и четырехлетней давности Дремин не вспомнил. Но на вопрос гособвинителя о том, спорили ли Супрун и Ситников между собой, ответил утвердительно.

— Споры постоянно были. Всевозможные споры — на деньги, на приседания, на подтягивания, на похудение, на потолстение, на бильярд, на женщин… — сообщил суду Андрей Николаевич.

Вопрос о спорах возник не просто так. В 2015 году Ситникова обвинили в покушение на мошенничество. Он получил миллионы рублей от Супруна. Но в суде заявил, что часть денег выиграл в споре. Ситников пообещал, что похудеет. И обещание выполнил. А Супрун, дескать, остался ему должен.

Геннадий Владимирович тоже расспросил Дремина о спорах. В частности, его интересовало, кто «разбил руки» в споре на похудение.

— Может, даже и я. Не помню, — ответил Андрей Николаевич, заметив, что «разбивать руки» спорщиков ему приходилось «раз сто».

Разговоров о денежных займах Ситникова и Супруна Дремин не вспомнил.

Также в суде выступила свидетель Ирина Сметанина, одна из сотрудниц фирм Супруна. Именно ей Игорь Петрович поручил перевести 200 тыс. рублей на счет Ситникова. Впрочем, Сметанина не знала, кому предназначались деньги. Она видела лишь счет. Уже после того, как операция была выполнена, свидетель узнала от Супруна, что деньги переведены «за услуги по снятию судимости».

В суд не смогла явиться сводная сестра экс-прокурора Наталья Ситникова, и ее показания зачитали из материалов дела. Родственница подсудимого подтвердила, что получала от Ситникова сначала 70 тыс, а потом 130 тыс. рублей на лечение их общего папы. Она не знала источник дохода своего брата, но полагала, что у прокурора хорошая зарплата, и он может себе позволить такие денежные переводы.

Кроме того, в сегодняшнем заседании представитель Игоря Супруна — Анна Банникова — заявила гражданский иск от имени Супруна к Ситникову. Потерпевшая сторона просит взыскать с Геннадия Владимировича 200 тыс. рублей и проценты за их пользование в размере 67 тыс. рублей.

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