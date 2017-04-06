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Медицинский справочник «Здоровье бесценно» вышел в Бердске

Сегодня, 5 апреля, вышел в свет спецвыпуск журнала «Парад» — «Здоровье бесценно». Справочник по медицинским услугам и клиникам Бердска и Искитима можно взять в редакции, в медицинских учреждениях.

Выпуск расскажет о современных методах диагностики и лечения, вы прочтете интервью с врачами и узнаете о новинках в медуслугах.

Взять свой личный экземпляр БЕСПЛАТНО вы можете по адресам:

Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, ул. Ленина, 38

тел. 2-15-51.

Новости smi2.ru

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Медицинский справочник «Здоровье бесценно» вышел в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [12:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 67%

06 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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