USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Сегодня, 5 апреля, вышел в свет спецвыпуск журнала «Парад» — «Здоровье бесценно». Справочник по медицинским услугам и клиникам Бердска и Искитима можно взять в редакции, в медицинских учреждениях.
Выпуск расскажет о современных методах диагностики и лечения, вы прочтете интервью с врачами и узнаете о новинках в медуслугах.
Взять свой личный экземпляр БЕСПЛАТНО вы можете по адресам:
Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, ул. Ленина, 38
тел. 2-15-51.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [12:10]
[12:20] Свидетель Дремин: Часто спорили на деньги бизнесмен Супрун из Бердска и экс...
[12:10] Медицинский справочник «Здоровье бесценно» вышел в Бердске
[12:00] Соревнования по судомоделизму прошли в Бердске
[12:20] Свидетель Дремин: Часто спорили на деньги бизнесмен Супрун из Бердска и экс...
[12:10] Медицинский справочник «Здоровье бесценно» вышел в Бердске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: юго-западный