Сегодня, 5 апреля, вышел в свет спецвыпуск журнала «Парад» — «Здоровье бесценно». Справочник по медицинским услугам и клиникам Бердска и Искитима можно взять в редакции, в медицинских учреждениях.

Выпуск расскажет о современных методах диагностики и лечения, вы прочтете интервью с врачами и узнаете о новинках в медуслугах.

Взять свой личный экземпляр БЕСПЛАТНО вы можете по адресам:

Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, ул. Ленина, 38

тел. 2-15-51.

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