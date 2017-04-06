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Соревнования по судомоделизму прошли в Бердске

Более 50 школьников младшего возраста из Новосибирской, Томской, Тюменской областей, Хабаровского и Пермского края, республики Татарстан приняли участие в первенстве России по судомоделизму. Соревнования, организованные при поддержке минобрнауки Новосибирской области, завершились 2 апреля в Бердске. Соревнования проходили в восьми классах моделей, в личном и командном зачетах. В командном зачёте сборная команда Новосибирской области заняла первое место, вторыми стали школьники команды МБУ МЦ «Мир молодежи», г. Новосибирск.

В личном зачёте новосибирцы заняли следующие призовые места: первое место в классе моделей EX-600 Роман Степанов, первое место в классе моделей F-4C Павел Гаврисенко, первое место в классе моделей F-4A Михаил Лежнев, первое место в классе моделей FSR-ЭКО мини стандарт Гаврисенко Павел, второе место в классе моделей EH-600 Даниил Лисичников, второе место в классе моделей EL-600 Семен Сухоруков, второе место в классе моделей F-2Ю Дмитрий Башкиров, второе место в класс моделей F-4A Данил Лапташ, второе место в классе моделей F-4C Станислав Федосов, третье место в классе моделей EK-600 Дарья Буренкова, третье место в классе моделей F-2Ю Степан Шихов, третье место в классе моделей F-4A Семен Сухоруков, третье место в классе FSR-ЭКО мини стандарт Алексей Яковченко.

Новости smi2.ru

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Соревнования по судомоделизму прошли в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [12:00]

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