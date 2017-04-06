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Недавно прошла информация, что в Москве подготавливают программу по сносу хрущевок.
Поразбирался с этим вопросом в открытых источниках и узнал, что нормативный срок службы панельных домов порядка 50 лет. И в зависимости от состояния, его можно продлить лет на 10 — 20. И все, дальше только сносить, так как конструкция панельных домов не предполагает капитального ремонта, только текущий и поддерживающий.
Видимо, в Москве решили соблюсти эти требования.
Но у нас эти типы домов включены в программу капремонта до 2043 года, и то, по частям, по разным видам работ (фасад, крыша, коммуникации и т.д.).
Уже сейчас смотришь на состояние панельных домов и видишь трещины в стенах домов, разрушающиеся плиты крыш, и т.д. Что, панели и крышы домов будут менять при «капремонте»? И как вообще это возможно сделать технологически? Не говоря уже про сварные соединения панелей.
И насколько, интересно, продлится еще срок эксплуатации «капитально» отремонтированных панельных домов? Ведь к моменту окончания ремонтов хрущевок по программе капремонта им многим будет порядка 70-80 лет.
И не получим ли мы в итоге дикое количество аварийных, рассыпающихся «скворечников»?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [11:55]
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