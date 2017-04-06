Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя города Новосибирска Максима Медведева в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, его основных частей), сообщает сайт СК РФ по НСО.

По версии следствия, в вечернее время 23 августа 2016 года в одной из квартир дома № 2 улицы Стофато в городе Новосибирске находившийся в состоянии алкогольного опьянения Медведев поссорился со своей сожительницей. Причиной конфликта явились претензии женщины по поводу употребления обвиняемым в тот день спиртных напитков. В ходе ссоры гражданская жена Медведева ушла из квартиры, а обвиняемый, оставшись один, на почве внезапно возникшей личной неприязни к ней поджог её вещи, предметы мебели. При этом всё находившееся в жилище имущество, равно как и сама квартира, принадлежали сожительнице Медведева. В результате пожара было уничтожено и повреждено имущество хозяйки квартиры стоимостью 237 тысяч рублей. Силами вызванной соседями на место происшествия противопожарной службы возгорание было ликвидировано. После убытия пожарных обвиняемый, действуя из хулиганских побуждений, находясь в подъезде указанного дома, а затем в квартире, где до этого учинил пожар, произвел не менее восьми выстрелов из незаконно хранившегося у него обреза гладкоствольного охотничьего ружью. По одному выстрелу им было произведено во входную дверь подъезда с внутренней стороны, в оконный проём подъезда, в дверь указанной квартиры, и пять выстрелов – в оконный проём квартиры. На вызов соседей о происходившей стрельбе к двери квартиры, где находился обвиняемый, прибыли находившиеся в форменном обмундировании сотрудники батальона полиции № 1 Управления вневедомственной охраны по городу Новосибирску. В это время Медведев, выйдя из квартиры в подъезд и увидев сотрудников вневедомственной охраны, с целью убийства произвел из обреза оружия выстрел в упор в одного из них – 47-летнего полицейского. При этом злоумышленник целился в грудь работника правопорядка, последний же перед выстрелом успел направить ствол обреза вниз. В результате потерпевшему были причинены раны мягких тканей нижних конечностей. Непосредственно после этого дальнейшие незаконные действия Медведева были пресечены другим сотрудником полиции.

После совершения преступлений злоумышленник был задержан, по ходатайству следователя заключен судом под стражу. По предъявленному обвинению в совершении указанных преступлений Медведев вину не признал.

По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем в ближайшее время с утверждённым обвинительным заключением оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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