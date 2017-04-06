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5 апреля в 08.30 в городе Бердск у дома №26 по ул. Микрорайон было совершено столкновение транспортных средств: автомобиль ВАЗ под управлением водителя 1992 года рождения и автобус ГАЗ под управлением водителя 1976 года рождения, сообщает ГИБДД по НСО. Пострадали пассажиры транспортного средства ГАЗ: женщина 1938 года рождения (телесная травма в виде ушибов), женщина 1977 года рождения (травмы различной степени тяжести).
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [11:45]
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