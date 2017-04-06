В российских регионах начали готовиться к антитеррористическим митингам, провести которые рекомендовала администрация президента (АП). В некоторых городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, акции пройдут уже в четверг. Мэрия Москвы, к примеру, согласовала акцию на Манежной площади, назвав ее «неполитической», хотя по закону заявка на проведение массовых мероприятий должна подаваться за 10–15 дней. В большинстве городов митинги, как и планировалось, состоятся в субботу.

По сведениям “Ъ”, в мэрии прошло совещание с участием силовиков относительно акции против террора на Манежной площади. В акции примут участие «Единая Россия» и другие провластные силы, а формальным организатором выступила Московская федерация профсоюзов (МФП). Как сообщал “Ъ”, рекомендацию проводить такие митинги регионам — особенно тем, где 26 марта прошли протестные митинги,— ранее дали из АП после взрыва в петербургском метро. Первый заместитель главы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник сообщил “Ъ”, что, несмотря на требования законодательства (уведомление о проведении митинга подается за 10–15 дней до даты проведения), митинг на Манежной был согласован с мэрией, а «ГУВД непосредственно обеспечит охрану общественного порядка и безопасность». Глава МФП Михаил Антонцев сказал “Ъ”, что акция «Питер, мы с тобой» начнется в 17 часов, «сбор будет на Манежной площади и площади Революции». «Заключаться она будет в том, чтобы дать людям возможность собраться вместе, возложить цветы, зажечь свечи у памятного знака “Город-герой Ленинград” в Александровском саду. Никаких плакатов, выкриков, я уверен, не будет»,— отметил господин Антонцев. На вопрос “Ъ”, была ли подана заявка на согласование митинга, он ответил: «Знаете, в чем дело, речь идет не о том, как подали заявку, а о том, что к нам обратились люди, а мы откликнулись».

«Акция неполитическая и не подпадает под действие 54-го федерального закона (“О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях”.— “Ъ”)»,— уверен Василий Олейник. Между тем депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) заявил “Ъ”, что он направит в мэрию Москвы депутатский запрос — как получилось, что акцию согласовали в обход закона.

В четверг акции против террора пройдут и в других городах. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко записал видеообращение, в котором пригласил «всех неравнодушных людей, кого глубоко тронула случившаяся трагедия» 6 апреля прийти к станции метро «Технологический институт». «Ленинград—Петербург пережил многое в своей истории, в том числе и трагические страницы. Но он всегда был примером стойкости, мужества, героизма и сплоченности»,— заявил губернатор. В акции примет участие спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

В Казани в четверг состоится митинг «Вместе против террора», его организаторами выступают общественные организации. 6 апреля митинги состоятся в Кемерово и Тамбове. В остальных городах акции, как и планировалось изначально, пройдут в субботу, 8 апреля. «Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ»,— рассказывал 4 апреля “Ъ” собеседник, близкий к АП. В Самаре пройдет акция под названием «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!». Инициаторами мероприятия являются «Единая Россия» и общественные организации. В Саратове митинг против террора организует областное «Боевое братство». Председатель организации Сергей Авезниязов заявил, что ветераны боевых действий подавали заявку на митинг в честь годовщины освобождения Крыма от фашистских захватчиков, а когда случился теракт, решили «добавить тему».

В Севастополе состоится массовый пикет против терроризма, сообщил директор департамента общественных коммуникаций правительства Андрей Перла. В акции, рассчитанной на 5 тыс. человек, примут участие общественные организации, в том числе казаки и севастопольские политики. В Ставропольском крае инициатором митинга стал Союз ветеранов. В Екатеринбурге — Общественная палата Свердловской области. В городах Сибири также пройдут акции против терроризма. В Новосибирске в акции будут участвовать до 1 тыс. человек, в Красноярске и Омске — до 3 тыс. человек. Акция состоится и в Томске. В Ульяновске в субботу пройдут сразу два митинга. Один был заявлен заблаговременно — «Против коррупции высших чиновников РФ и Ульяновской области», заявитель — Игорь Топорков (движение «Солидарность»). Раньше ему всегда отказывали, но в этот раз заявку неожиданно согласовали: после того как он пригрозил, что иначе приведет на акцию еще и членов КПРФ. А заявителями митинга «Вместе против терроризма» выступили провластные общественные организации. Понимая, что нарушаются установленные законодательством сроки подачи заявки на митинг, председатель Федерации профсоюзов Ульяновской области Анатолий Васильев отметил, что надеется на понимание администрации Ульяновска «ввиду особой ситуации». Неофициально администрация уже дала свое согласие. С лидерами региональных отделений партий идут переговоры об их участии в митинге.

Ранее идею проводить такие митинги раскритиковали эксперты и оппозиционеры. Так, экс-сотрудник АП, политтехнолог Андрей Колядин отметил, что «любая принудиловка в законный выходной унижает достоинство бюджетника», а председатель «Яблока» Эмилия Слабунова назвала желание «провести по инициативе сверху» митинги против терроризма «идеей сомнительной законности». Политтехнолог Аббас Галлямов считает, что «властям есть смысл продемонстрировать свои мобилизационные возможности», так как большинство россиян «мыслит картинками», но есть две проблемы. «Первая — тактическая: критикуя акцию Навального, власти так много говорили о необходимости соблюдать закон, что их демонстративное пренебрежение этим законом теперь очень бросается в глаза и дискредитирует всю идею,— сказал он “Ъ”.— Вторая проблема — стратегическая: переводя ситуацию в плоскость банального противостояния с оппозиционерами, вышедшими на улицу неделю назад, власти добивают тему крымского консенсуса. Путин окончательно перестает быть лидером всех россиян и превращается в руководителя одного из двух конфликтующих лагерей». Источник: Коммерсантъ

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