Годом экологии объявило Правительство 2017 год в России. Предполагается, что проблемам охраны окружающей среды будет уделяться больше внимания и финансирования. Окруженный лесами Бердск, стоящий на берегу реки, совмещает в себе природное богатство и славу города-промышленника, поэтому вопросы экологии волнуют каждого бердчанина.

«Курьер. Среда. Бердск» встретился с начальником управления природных ресурсов Бердска Светланой Шерстобитовой. В интервью чиновница рассказала о том, как дышится жителям Бердска, можно ли потушить городскую свалку и что спасет бердские берега от обрушения. Сегодня мы публикуем фрагмент разговора о работе городских предприятий и чистоте воздуха.

Светлана Васильевна, Вы более 20 лет работаете в природоохранной сфере. Как за это время изменилась экология Бердска?

— Одно из изменений — сокращение выбросов промышленного производства. Объемы выбросов в атмосферу были больше, но наши крупные предприятия в 90-е годы закрылись. В связи с этим сейчас объем выбросов уменьшился, но остались мелкие предприятия, которые увеличивают свое производство, открываются новые. Взять в пример «Сиббиофарм», где выпуск микробиологической продукции был настолько мощный, что жителей всегда беспокоил этот специфический запах. Сейчас, конечно, он почти отсутствует.

Уменьшилась величина выбросов за счет перевода угольных котельных на газ. У нас на сегодняшний день котельная БЭМЗа работает на газе, КБУ по ул. Комсомольская — на смешанном топливе (уголь, газ), по ул. Озерная — на угле, ТГК-1» — на смешанном топливе (уголь, мазут). На мелких предприятиях на угле работают уже единицы. Сторона Бердска, где «Зеленый остров», «Барвиха», «Голубое озеро», «Яхт-Клуб», «Крона», уже полностью охвачена газовыми котельными. То есть вновь строящиеся объекты в основном все запитаны на газе. С переходом котельных на газ уменьшаются выбросы примерно на 30%.

В части автотранспорта выбросов стало больше. Мы нормировали выбросы загрязняющих веществ на территории Бердска. Просчитывали центральные дороги: ул. Комсомольская, Ленина, Островского и, конечно, нашу федеральную трассу — она очень сильно влияет на общий объем. С учетом этих показателей у нас где-то 749 тонн в год выбросов в атмосферу автотранспортом. А по частному сектору (газ и уголь) — 1 тыс. тонн. А все остальное, порядка 8 тыс. тонн, выбрасывают промышленные предприятия.

То есть предприятия — основной источник загрязнения. Как уменьшить выбросы?

— Один из факторов уменьшения выбросов в атмосферу — эффективная работа пылегазоулавливающего оборудования и других очистных сооружений, например, циклонов, установленных на котельных. Уменьшение идет и за счет того, что значительные городские территории заняты лесами, сосновыми насаждениями. Поэтому сохранению леса необходимо уделять много сил и внимания.

Сколько в Бердске предприятий, которые платят за негативное воздействие на окружающую среду? Как рассчитывается эта сумма?

— На сегодняшний день 80 предприятий, у которых выбросы в атмосферу отнормированы Росприроднадзором по СФО и у кого есть разрешения. Оценивается это так. Сначала проводится инвентаризация источников выбросов: котельных, складов хранения шлака, угля, термопластавтоматов, гальванических ванн и так далее. Предприятие дает данные о сырье, и специалист рассчитывает предельно допустимые выбросы (ПДВ). Далее следуют согласования и экспертизы. Большое количество предприятий, а это порядка 300 юридических лиц и индивидуальных предприятий, вносят плату за негативное воздействие за размещение отходов, и всего три — за сброс в водные объекты.

На основании всего этого начисляется плата за негативное воздействие на окружающую среду. На сегодняшний день в форме декларации, узаконенной 28 февраля 2017 года. Теперь предприятия платят раз в год по трем направлениям: выбросы в атмосферный воздух, размещение отходов и сброс в водные объекты. До января 2017 года еще была плата за передвижные источники — бензин, дизтопливо для транспорта предприятия, но их отменили.

А если предприятие решит нарастить объем производства?

— Тогда ПДВ пересчитывают, потому что их контролируют надзорные органы, проводят плановые проверки. А внеплановая проверка может состояться только по жалобам граждан.

Кому и сколько платят Бердские предприятия за свои выбросы?

— Плата за негативное воздействие разделяется. До 2016 года 20% шли в федеральный бюджет, 40% — в областной и столько же — в местный. С 2017 года разделение немножко другое: 5% — в федеральный, 40% — в областной и 55% — в местный, то есть федеральный бюджет отдал на места еще 15%. По показателю за 2015 год плата за негативное воздействие в бюджет Бердска составила 6 млн. 700 тыс. рублей. За 2016 год 1 апреля заканчивается начисление, поэтому данные будут к маю.

О том, сколько лет еще сможет работать городская свалка и спасет ли Бердск мусороперерабатывающий завод, читайте в следующей части интервью.

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