Россия остается в первой пятерке стран по количеству курильщиков и числу смертей от заболеваний, связанных с курением: в 2015 году по этой причине умерли около 283 тысяч человек. Об этом пишут авторы международного исследования, опубликованного в научном журнале The Lancet.

По количеству курильщиков Россия находится на пятом месте в мире: по данным на 2015 год, в России курили 12,3% женщин, или 8,3 миллиона, и 38,2% мужчин, или 24,9 миллиона. При этом по распространенности курения среди подростков 15-19 лет Россия на девятом месте: в стране курят 11,8% девушек и 22,4% молодых людей. Авторы исследования особо отмечают, что в России, наряду с Индонезией, с 1990 года существенно выросла распространенность курения среди женщин.

Как отмечается в статье, глобально курение остается вторым по распространенности драйвером смертности после гипертонии: в 2015 году на заболевания, связанные с курением, пришлось более 11% всех смертей, или 6,4 миллиона. Более половины этих смертей пришлось на четыре страны: Китай, Индию, США и Россию.

В целом, по данным исследования 195 стран и территорий, с 1990 по 2015 годы доля курильщиков в мире среди мужчин снизилась на 28%, среди женщин — на 38%. Общее количество курильщиков за счет роста населения при этом продолжает расти: в 2015 году ежедневно курили около 933 миллионов человек. По данным ученых, сейчас в мире курит каждый четвертый мужчина и каждая двадцатая женщина. Лидерами по числу курильщиков среди мужчин стали Китай (254 миллиона человек), Индия (90 миллионов) и Индонезия (50 миллионов), среди женщин — США (17 миллионов), Китай (14 миллионов) и Индия (13,5 миллиона).

«Несмотря на более чем полвека усилий по борьбе с курением табака, оно остается ведущим глобальным фактором риска… Несмотря на прогресс в некоторых областях, война против табака пока не выиграна, особенно в странах с наибольшим количеством курильщиков», — заключают авторы статьи.

Они отмечают, что в их статистике рассматривались только курительные табачные изделия, а не электронные сигареты, а также учитывались только те, кто курит по крайней мере раз в день. За счет этих и ряда других ограничений угроза общественному здоровью от курения может быть недооценена, пишут ученые.

Борьба с курением в России

Как сообщалось ранее, Минздрав РФ подготовил концепцию госполитики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу. Министерство предлагает к 2035 году признать табак товаром, запрещенным к свободной продаже, а одним из целевых ориентиров концепции сделать «снижение распространенности потребления табака среди населения РФ до 1%».

Документ также предусматривает, в частности, повышение ставки акцизов на табачные изделия, налог на розничную продажу электронных сигарет, запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах, а также возможное увеличение продолжительности рабочего дня курильщика.

Кроме того, Минздрав подготовил поправки в технический регламент на табачную продукцию, предполагающие унификацию пачек некурительных видов табака. Это должно стать первым шагом к унификации упаковок всех табачных изделий. Как сообщали СМИ, против этого предложения выступила Федеральная антимонопольная служба, где считают, что использование единой упаковки может повлечь недобросовестную конкуренцию, которая может быть осуществлена с помощью фальсификации табачной продукции. Источник: ТАСС

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