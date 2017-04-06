Не все жители Бердска оказались готовы к потопу. К такому выводу пришли в местной администрации. Частники не делают водоотводные каналы на своих территориях, поэтому вода идет к ним на участок и в подвальные помещения.

— Пока ситуация находится под нашим контролем. Обваловка Южного и Юго-Вострочного районов пока держится. Тот затор, который мы сделали от ул. Ключевой до аэродрома, порядка 100 метров, он принимает воду, грунт мягкий. Надеемся на преодоление этой ситуации в рабочем порядке. Канавы все прокопаны. Снег вывозим с участков подтопления по обращениям граждан. Но на местах подтопления ситуация заключается к неподготовке домовладений к противопаводковым мероприятиям, — отметил начальник УЖКХ Владимир Захаров.

По словам Владимира Николаевича, собственников домов, где нет специальных канав, принуждают их выкопать через административно-техническую инспекцию либо разъяснительные беседы.

Мэр Бердска Евгений Шестернин заметил, что за бюджетные деньги на нескольких участках сделали вертикальные колодцы. Но без водоотводных канав эффективность у такой системы будет как «КПД у паровоза». Специалисты проверят, есть ли специальные каналы рядом с колодцами.

Также глава города призвал помогать беспомощным бердчанам, которые сами не в состоянии вырыть канавы. К этому вопросу подключится соцслужба и волонтеры.

Новости smi2.ru