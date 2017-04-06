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Протестующим против точечной застройки в Бердске обещал помочь спикер Заксобрания

Проблемы, прозвучавшие на состоявшемся 5 апреля личном приеме председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива, из числа труднейших, оценили в пресс-службе Заксобрания.

Наиболее сложной назвали проблему, с которой обратилась к председателю регионального парламента и земляку Светланы Талочко из Бердска. На личном приеме она сообщила о несогласии жителей их дома и двух ближайших домов комплекса на улице Спортивной со строительством по соседству многоэтажки.

Уже сейчас, когда участок огородили забором, дети оказались без спортивной площадки, автомобилисты – без нормальной парковки, а все жильцы вынуждены идти к дому по проезжей части дороги. Кроме того, считает бердчанка, с постройкой нового дома могут пострадать существующие здания.

«При этом в ответах, которые мы получили, в том числе из прокуратуры: все законно», — сетует Светлана Талочко. Андрей Шимкив, заметил, что у проблемы есть еще один аспект – в Бердске отсутствует градостроительный план.

«Ситуация сложная, надо поискать варианты. Договариваемся с мэром Бердска о совещании с моим присутствием, постараемся провести его в течение одной-двух недель, пока не начали строить», — планирует действия председатель Законодательного собрания.

Жители дома №13 на ул. Спортивной не первый год обивают пороги властных кабинетов. В Заксобрание они пришли через 2 недели после встречи с бердскими чиновниками. И вновь бердчане потребовали аннулировать стройку, напомнив, что их 9-этажка находится в аварийном состоянии и может разрушиться из-за строительства по соседству.

ООО «СтройТехЭкспертПроект» по запросу жителей дома №13 провел техническое обследование цокольного этажа их дома. Эксперты дали ответ: дом может разрушиться, если рядом начнется строительство.

Жителям на встрече в мэрии объяснили, что, купив участок за 7,2 млн рублей, застройщик просит за участок 45 млн рублей «отступных». У администрации таких денег нет.

Сейчас министерство строительства Новосибирской области проводит проверку по заявлению жителей дома №13 по ул. Спортивной. Городская КЧС подтверждает аварийное состояние этого дома.

По словам Светланы Талочко, вице-мэр по строительству Петр Ким сказал, что они будут думать, как решить проблему новостройки в сотрудничестве с жителями.

Теперь жители дома №13 по ул. Спортивной ждут ответа из минстроя и помощи от спикера Заксобрания.

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Протестующим против точечной застройки в Бердске обещал помочь спикер Заксобрания

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [10:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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