Бывший министр финансов России и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что российская экономика не будет развиваться, если не провести реформу госуправления. «Развития не будет без реформы госуправления. Греф возглавляет рабочую группу в ЦСР по этой теме, работаем вместе»,— написал господин Кудрин в своем Twitter, пишет Коммерсантъ.

Выступая на Биржевом форуме, глава Сбербанка Герман Греф заявил о возможности построения в России новой системы государственного управления — «Государства 3.0». По словам господина Грефа, новая модель должна включать три компонента: управление текущими процессами, встроенный механизм постоянного изменения этих процессов и инновационные «подрывные» технологии. «Не нужно идти последовательным путем, не нужно экспериментировать на наших чиновниках и идти шаг за шагом, нужно сразу же внедрять, скажем так, «Государство 3.0″»,— цитирует господина Грефа RNS.

Председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила на форуме, что без структурных реформ российская экономика не сможет расти быстрее, чем на 1,5–2% в год. На рост цены нефти, по ее словам, надеяться не проходится — увеличение стоимости барреля с $40 до $60 расчетно дает прибавку ВВП всего в один процентный пункт.

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