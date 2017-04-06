Отдел внутренней безопасности администрации Бердска совместно с УФСБ России выявил хищение бюджетных денежных средств на сумму 7 млн. рублей, сообщает пресс-служба администрации Бердска.

В ходе работы по профилактике и противодействию коррупции в Бердске отделом по профилактике коррупционных правонарушений, мобилизационной работе и внутренней безопасности администрации Бердска, совместно с УФСБ России по Новосибирской области в городе Бердска в сентябре 2016 года выявлено хищение бюджетных денежных средств на сумму 7 млн. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и оно будет направлено в Бердский городской суд для рассмотрения и вынесения приговора.

Администрация города Бердска в рамках расследования уголовного дела будет заявлен гражданский иск на возмещение ущерба, причиненного городу Бердску.

По информации «Курьер.Среда.Бердск», хищение выявлено в Управлении финансов Бердска.

Управление финансов и налоговой политики Бердска возглавляет с марта 2015 года Ирина Вагнер, которая до этого была заместителем руководителя.

Прокурор Бердска Роман Сивак, по его словам, пока не знаком с этим делом. Но если проверки других органов выявляют какие-то нарушения, то документы вскоре будут и в прокуратуре, заверил Роман Андреевич.

В полиции Бердска тоже не смогли прояснить ситуацию. «Я не готов оперативно подтвердить или опровергнуть информацию», — говорит замначальника ОМВД по Бердску Роман Молодавский.

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