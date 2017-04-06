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На внеочередную сессию соберутся депутаты горсовета 7 апреля. В повестке — только один вопрос. Народным избранникам предлагается утвердить список кандидатур в общественную палату Бердска.
Напомним, в декабре 2016 года состоялась выборная конференция в ОП. Однако представитель объединения председателей совета домов «Наш дом» Татьяна Ощепко заявила, что в ОП не должны входить члены политических партий и представители организаций, которые не работают на территории Бердска. В итоге, общественники решили пересмотреть положение и «тормознуть» формирование второго созыва палаты.
В марте этого года положение откорректировали, а состав ОП увеличили с 49 до 80 человек. Теперь осталось утвердить список потенциальных членов палаты. После этого пройдет установочная конференция ОП.
У первого состава общественной палаты уже истек срок полномочий. Поэтому пока ОП не функционирует.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [08:20]
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