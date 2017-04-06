Рамзану Кадырову принадлежит один из самых роскошных самолетов в мире, его стоимость достигает $80 млн, утверждает телеканал «Дождь».

Глава Чечни Рамзан Кадыров или кто-то из его окружения владеет одним из самых дорогих бизнес-джетов в мире. Об этом в своем расследовании пишет «Дождь».

По информации издания, интерьер частного самолета, фото в котором в своем Instagram опубликовал популярный хип-хоп исполнитель Тимати, идентичен салону бизнес-джета Airbus ACJ319 — это один из самых шикарных и дорогих самолетов в мире, рассказал «Дождю» сотрудник компании Airbus. Его цена, по данным профильных сайтов, может достигать $80 млн.

Кадыров ранее никогда не признавал, что у него есть личный самолет, а номер борта он никогда не афишировал.

Однако, если сопоставить данные портала Flightradar24.com и геометки в Instagram Кадырова, то можно сделать вывод об аффилированности лайнера с главой Чечни либо с кем-то из его приближенных. По фото в социальной сети профильные специалисты определили, что самолет, на котором перемещается Кадыров и его близкое окружение, является тем самым дорогим бизнет-джетом Airbus ACJ319. Журналисты также выяснили, что лайнер с бортовым номером VQ-BVQ, который приписывают Кадырову, управляется российской компанией «ВипДжет», подтвердил «Дождю» гендиректор компании Андрей Горохов. Он также подтвердил, что компания, которой с 2011 года принадлежит самолет, зарегистрирована на Бермудах, так, что определить ее настоящего владельца внешнему наблюдателю почти невозможно.

По данным специализированного портала airspot.ru, как только Airbus ACJ319 сменил своего владельца, он сразу отправился в центр комплектации Jet Aviation Basel для установки нового салона. После этого интерьер лайнера преобразился — в салоне появились гостиная, спальная комната, офис, ванная, переговорная на 12 человек, большой жидкокристаллический дисплей и средства специальной связи. «Особенностью интерьера самолета стало применение эксклюзивных компонентов в оформлении (редкие лиственные породы, специальная отделка кожей, мрамор, драгоценные металлы) в сочетании с современными элементами отделки (специально разработанное «объемное„ освещение)», — говорится в статье о самолете. Официальный доход главы Чеченской республики по итогам 2015 года составил 5 млн руб., об этом говорится в его декларации о доходах. По этим же данным, в 2008-2014 годах доход Кадырова был еще меньше и составлял 4,2 млн руб. в год.

Источник: РБК

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