Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

19,8 млн нищих живут в России

В 2015 году в результате переоценки данных (в связи с учетом сведений по Крыму и Севастополю) показатель численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума был увеличен до 19,5 млн с 19,2 млн. В 2014 году число бедных в РФ равнялось 16,1 млн человек, в 2013 году — 15,5 млн, в 2012 году — 15,4 млн, в 2011 году — 17,9 млн, в 2010 году — 17,7 млн, в 2009 году — 18,4 млн, в 2008 году — 19,0 млн, в 2007 году- 18,8 млн, в 2006 году — 21,6 млн человек, пишет Интерфакс.

Уровень бедности в РФ в 2016 году составил 13,5% (в 2015 году — 13,3%). В IV квартале 2016 года уровень бедности составил 10,1% (в IV квартале 2015 года — 10,0%), в III квартале — 18,8%, во II квартале — 13,5%, в I квартале — 16%.

Прожиточный минимум в РФ, согласно данным Росстата, в IV квартале 2016 года составил 9 тыс. 691 рубль на человека в месяц против 9 тыс. 889 рублей в III квартале, 9 тыс. 956 рублей во II квартале и 9 тыс. 776 рублей в I квартале.

В целом по России среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 года составили 35 тыс. 973 рубля в месяц (в IV квартале 2015 года — 36 тыс. 79 рублей), что составляет 371,2% от величины прожиточного минимума (в IV квартале 2015 года — 376,5%).

Новости smi2.ru

  • Удивитесь! Но россияне стали больше зарабатывать (3)
  • Стратегия россиян в кризис — экономить (1)
  • Социальное неравенство в России будет всегда (8)
  • Семья из Бердска благодарит за помощь (11)
  • С психологией бедняка богатым не станешь (12)
19,8 млн нищих живут в России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 апреля 2017 г. [08:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[12:20] Свидетель Дремин: Часто спорили на деньги бизнесмен Супрун из Бердска и экс...

[12:10] Медицинский справочник «Здоровье бесценно» вышел в Бердске

[12:00] Соревнования по судомоделизму прошли в Бердске

Все новости

[12:20] Свидетель Дремин: Часто спорили на деньги бизнесмен Супрун из Бердска и экс...

[12:10] Медицинский справочник «Здоровье бесценно» вышел в Бердске

[12:00] Соревнования по судомоделизму прошли в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 67%

06 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: