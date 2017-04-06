Перенастройка ТВ

​В администрации президента обсуждается возможность корректировки повестки российского телевидения, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю, и бывший федеральный чиновник. Речь идет о том, чтобы телевидение уделяло больше внимания внутрироссийским проблемам, уточняет один из собеседников РБК.

«Должны больше обсуждаться перспективы людей, состояние экономики, ситуация в стране, чтобы не было такого разрыва между телевизионной повесткой и тем, что реально беспокоит людей», — объясняет смысл дискуссий в Кремле близкий к администрации президента собеседник РБК. По словам бывшего федерального чиновника, телевидение сегодня не является источником информации, не умеет интересно говорить о внутренних проблемах и многие вещи, волнующие граждан, обсуждаются не на телеэкранах, а на интернет-площадках и в соцсетях.

То, о чем говорят на телеэкранах и что обсуждают на интернет-площадках, зачастую не имеет между собой ничего общего, в Кремле думают над возможностью сблизить два этих мира, уточняет собеседник, близкий к администрации президента. За последние несколько лет люди устали находиться на «военном информационном фронте» и власти это понимают, уверяет он.

Телевидение должно быть эффективным инструментом коммуникации при обсуждении внутренних проблем страны, это особенно актуально перед выборами президента, добавляет бывший федеральный чиновник. В преддверии и во время кампании должно обсуждаться будущее России и людей, но телевидение для этого не приспособлено: «Инструмент доведения приоритетов [власти] сегодня отсутствует», — подчеркивает он.

На телевидении в его нынешнем виде львиную долю занимает внешнеполитическая повестка, в то время как места для внутренних проблем почти нет, говорит собеседник РБК.

Трудности перевода

Дискуссии о корректировке повестки идут, но есть понимание, что сделать это не так-то просто, рассказывают два источника, близких к Кремлю.

Сейчас информация подается так: «мы здесь хорошие, они там [за рубежом] плохие», рассуждает один из собеседников РБК. Но если увеличивать внутриполитическую составляющую, то придется резко менять стилистику ведущих и передач, продолжает он. «Вопрос в том, смогут ли Соловьев с Киселевым переключиться на более спокойную повестку? Телевидение — это орудие огромной поражающей силы», — констатирует собеседник РБК.

Уверенности в том, что российские ТВ-форматы готовы к корректировке повестки, действительно нет, соглашается еще один источник, близкий к Кремлю. Проблема еще и в том, что на телевидении много ограничений: «Критиковать Порошенко безопасно, а вот вопрос обсуждения внутренней повестки подводит к вопросу, кто в тех или иных проблемах виноват». Это уже создает сложности, добавляет источник, поскольку непонятно, что и в каком контексте обсуждать.

Ситуация, когда теле- и интернет-повестка связаны не очень плотно, разрушительная, считает политолог Глеб Кузнецов. «В одной стране не должно быть два разных народа, а по факту мы это наблюдаем: есть телевизионный и интернет-народ», — говорит он.

Нет желания

Телевизионная машина вполне в состоянии перенастроиться, было бы желание, полагает Кузнецов. Тот же Дмитрий Киселев в свое время выступал с вполне либеральных позиций, уточняет эксперт. «В вечном споре телевидения с холодильником всегда побеждает телевизор, вдумчиво обсуждающий полный холодильник и кратчайший путь к нему. Поэтому надо обсуждать благосостояние россиян, а не только международную повестку», — говорит Кузнецов.

Люди видят, что на телевидении не затрагиваются важные проблемы, у них возникает ощущение, что им говорят неправду, именно поэтому власть озаботилась сменой телевизионной повестки, считает политолог Николай Миронов. Но эксперименты с телевидением уже проводились в 80-е годы, в эпоху гласности: «Телевидение перенастроили на другой лад, а в результате оно вышло из-под контроля».

Любая идеологизированная система, ориентированная на пропаганду, создает искусственную повестку, искажает реальность и разрыв между реальностью и пропагандой тем больше, чем больше система оторвана от людей, говорит эксперт. Сейчас, по его словам, разрыв очень большой. Если власть решит больше ориентироваться на интернет-повестку, тогда придется давать ответы на вопросы, которые реально волнуют людей. «Но телевидение выйдет из-под контроля. Поэтому от пропаганды все равно никуда не уйти», — считает Миронов.

К тому же, по словам Миронова, известные телевизионные ведущие привыкли говорить не то, что думают, следовать указаниям: «С такими людьми ничего не сделаешь. Если ты им скажешь придумать что-то новое, это вызовет у них когнитивный диссонанс».

Источник: РБК

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