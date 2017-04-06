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По факту произошедшего в Новосибирске дорожно-транспортного происшествия с участием полицейского, в результате которого скончалась пожилая женщина, СК проводит проверку.
Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по факту произошедшего в дневное время 5 апреля на автодороге улицы Бориса Богаткова ДТП, в результате которого погибла 77-летняя женщина.
По предварительным данным, около 16 часов 30 минут женщина перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В это время по дорожному полотну в указанном месте двигался легковой автомобиль под управлением 26-летнего мужчины. Он совершил наезд на пешехода. Прибывшая на место бригада медицинских работников оказала пострадавшей помощь, однако от полученных телесных повреждений женщина скончалась. Установлено, что водитель автомобиля является сотрудником полиции, в момент происшествия следовал на личном транспорте к месту несения службы.
По данному факту незамедлительно организована процессуальная проверка. В ходе её проведения будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, принято процессуальное решение, сообщили в региональном управлении СКР.
Как рассказали в главке МВД по Новосибирской области, сотрудник полиции оказал пострадавшей первую помощь и вызвал на место происшествия врачей скорой помощи.
— В целях всестороннего и объективного расследования происшествия в ГУ МВД России по Новосибирской области назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству, — заявили в полицейском ведомства.
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