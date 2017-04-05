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Сотрудник полиции оказал пострадавшей первую помощь и вызвал на место происшествия врачей скорой помощи. В настоящее время женщина доставлена в лечебное учреждение.
— В целях всестороннего и объективного расследования происшествия в ГУ МВД России по Новосибирской области назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству, — заявили в региональном главке полицейского ведомства.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [17:35]
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