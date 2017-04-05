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Бесплатно взяли в детский сад дочку онкобольной жительницы Бердска

В новый садик перешла дочка онкобольной бердчанки Марины Фоминовой. Правда, пока не в муниципальный. Как рассказала Марина «Курьер. Среда. Бердск», на ее непростую историю откликнулась руководитель одного из частных детских садов Бердска, которая предложила борющейся с раком матери-одиночке бесплатно приводить на занятия маленькую Соню. Помогать попавшей в беду семье благодетельница готова до тех пор, пока девочка не получит место в муниципальном учреждении.

Напомним, Марина Фоминова неделю назад побывала на приеме начальника управления образования Жанны Тузовой, однако она отказалась прокомментировать визит просительницы. Сегодня, 5 апреля, городская администрация дала официальный ответ на запрос «Курьер. Среда. Бердск». Но в письме вице-мэра по социальным вопросам Сергея Носова не сказано, когда именно малышка сможет пойти в детский сад — в новом учебном году или раньше.

«С 3 апреля начинается плановое комплектование дошкольных образовательных организаций воспитанниками. В возрастной группе 2-3 года планируется выдать 600 направлений. Фоминова С. А. будет включена в списки на получение места в дошкольной образовательной организации. Законные представители ребенка могут забрать направление после 15 апреля», — сообщил Сергей Анатольевич.

Из областного правительства ответ пока не пришел. «Курьер. Среда. Бердск» обратился к губернатору  Владимиру Городецкому с просьбой помочь онкобольной бердчанке. Возможно, глава региона, имеющий влияние и все ресурсы для решения проблемы, откликнется на призыв, и дочка Марины в ближайшее время сможет стать дошколенком.

На это надеется и сама Фоминова. По словам Марины, Жанна Тузова обнадежила ее тем, что Соня сможет попасть в одну из групп уже в конце апреля. Как только муниципальный детский сад откроет двери для ребенка, редакция передаст пожертвования от читателей в счет оплаты питания и других нужд учреждения.

Несмотря на то, что «Курьер. Среда. Бердск» объявил о прекращении сбора средств, на благотворительную карточку пришли еще два перевода с пометкой «Марине Фоминовой». 500 рублей прислала Екатерина Алексеевна и столько же — аноним. До этого неравнодушные земляки собрали для семьи Фоминовых более 30 тыс. рублей:

Кристина Олеговна — 300 руб. Татьяна Евгеньевна —500 руб. Екатерина Владимировна — 700 руб. Ольга Юрьевна — 1000 руб. Марина Петровна — 500 руб. Ирина Валерьевна — 163 руб. Юлия Вячеславовна — 300 руб. Марина Сергеевна — 500 руб. Марина Александровна — 100 руб. анонимно — 3000 руб. Сергей Николаевич — 1000 руб. от милой девушки — 5000 руб. аноним — 500 руб. аноним — 500 руб. Елена Геннадьевна — 500 руб. Юлия Филипповна — 300 руб. Наталья Сергеевна — 300 руб. аноним — 500 руб. Евгения Михайловна —1000 руб. Татьяна Фоминична — 500 руб. Ольга Павловна — 150 руб. Лилия Викторовна — 700 руб. Дмитрий Павлович — 300 руб. аноним — 50 руб. Елена Борисовна — 100 руб. от читателей редакции сумма, скопившаяся за несколько лет — 12 000 руб. Итог: 31 463 руб.

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Бесплатно взяли в детский сад дочку онкобольной жительницы Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [17:25]

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