Особенности взаимоотношений бизнеса и силовиков вскрылись в зале суда, где рассматривалось дело против бывшего прокурора Искитимского района Геннадия Ситникова. Его обвиняют в мошенничестве. Он, по версии следствия, обманным путем получил 200 тыс. рублей от бизнесмена из Бердска Игоря Супруна.

Предыстория

Но прежде, чем перейти к самому процессу, напомним его длинную предысторию. Игорь Супрун — известный коммерсант, владелец спа-отеля «Крона», — неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. В 2012 году его осудили за попытку дать взятку одному из районных прокуроров Новосибирска, который проверял сеть игорных клубов Игоря Петровича. В 2015 году Супруна отправили в колонию-поселение за связь с несовершеннолетней. Примерно в это же время оперативники проверяли на безопасность домики в «Кроне». Правда, дело закрыли за отсутствием состава преступления. Но Супрун оказывался не только на скамье подсудимых, но и выступал потерпевшим.

Не секрет, что коммерсант дружил со многими людьми в погонах. В числе его товарищей был и Геннадий Ситников. В 2015-ом Ситников предложил предпринимателю посодействовать и выступить посредником в передаче денег силовикам, имеющим влияние на ход расследования по «опасным» домикам. Сумму взятки Ситников назвал внушительную — 15 млн рублей. В противном случае прокурор грозил уголовным преследованием с последующим реальным наказанием. 17 мая 2015 года, за два дня до отставки по выслуге лет, Ситникова задержали в Колывани, где отбывал наказание Супрун, при передачи ему 10 млн рублей, первой части «взятки». В суде доказано, что Ситников ввел Супруна в заблуждение, обещая повлиять на его уголовные дела. В действительности прокурор не принимал никаких действий для этого. Ему дали 2,5 года колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. рублей.

Бывший прокурор уже мог бы выйти на свободу по УДО, но вдруг снова оказался фигурантом уголовного дела. И снова потерпевшим стал Супрун. По версии обвинения, в 2014 году Игорь Супрун пытался снять с себя судимость по делу о взятке прокурора. Бердский суд ему в этом отказал. Ситников, узнав о такой ситуации, предложил Супруну прописаться в Искитиме и обратиться с тем же ходатайством в Искитимский суд. Кроме того, Геннадий Владимирович, будучи тогда прокурором, пообещал повлиять на положительный исход дела, используя служебные связи. Но не бесплатно. За 200 тыс. рублей. Коммерсант перевел деньги прокурору. Однако следствие полагает, что Ситников не мог повлиять на суд и ввел своего знакомого в заблуждение. Впрочем, судимость с Супруна все-таки сняли.

Ситников себя виновным не считает и настаивает на том, что деньги у Супруна он не вымогал, а добросовестно занимал. И не на праздные нужды, а на лечение больного отца.

«Прадики» и займы

В сегодняшнем заседании допросили несколько свидетелей, которые подтвердили факт общения Супруна и Ситникова. В частности, бывшая супруга подсудимого, Светлана Бохан (тоже, кстати, человек из органов — старший помощник прокурора Новосибирска) рассказала, что муж ее контактировал с Игорем Петровичем — они вместе играли в бильярд.

Только в денежные отношения супруга, если верить свидетельским показаниям госпожи Бохан, она не лезла. И поэтому не знает, занимал ли тот денег у Супруна на лечение отца или нет.

Защитники Ситникова и гособвинитель Анна Белова пытались выяснить у свидетельницы, помнит ли она что-нибудь о машинах экс-супруга. Та припомнила, что у Геннадия Владимировича была «Хонда», а также «Тойота Ленд Крузер Прадо».

— Скажите, если бы ваш муж сказал, что он потратил 200 тыс. рублей на ремонт машины, вы бы это запомнили? — спросила Белова.

— Наверное, да. Но я как-то не акцентировала внимание, не помню суммы конкретные. Но я знаю, что была череда аварий, и он застраховал машину по КАСКО, — ответила Бохан.

Появились вопросы к свидетелю и у самого подсудимого.

— Светлана, вспомни, сколько у нас «прадиков» было? — так Ситников ласково назвал представительские машины.

— Ну, два, наверное.

— Ну, правильно.

— В каком году мы первый «прадик» купили? Ты помнишь?

— Не помню, в документы надо смотреть.

— Скажи, деньги я у кого-то занимал на покупку этого «прадика», когда «Хонду продал? У кого занимал? — видимо, Геннадий Владимирович клонил к тому, что крупные займы были для него обычным делом.

— Не помню.

Бохан не смогла оживить в памяти детали покупки автомобиля, но подтвердила, что «достаточно значительный займ» был, и Ситников его вернул. А вот у кого именно занимали и сколько, так и не сказала, как бы не пытался вытянуть это из нее экс-супруг. В конце концов Ситников на эмоциях заявил:

— У меня к тебе только один вопрос: как здоровье детей?

Свидетель дала положительный ответ. И вопросы к бывшей жене у бывшего прокурора кончились.

Знакомство Супруна и Ситникова и их общие поездки и игры в бильярд подтвердил и свидетель Сергей Перепечин, бывший завхоз дома бизнесмена.

Праздники в кругу силовиков

Допросили сегодня в суде и бывшего председателя Искитимского суда Ирину Истомину. В этом году Ирина Михайловна ушла в отставку. Но в 2014-ом именно она рассматривала ходатайство Супруна о снятии судимости и отмене условного наказания.

Как только дело легло на стол судье, она дополнительно запросила справку о Супруне из информационного центра уголовной инспекции. В справке было указано, что Игорь Петрович, отбывая условный срок, порядка 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Такой расклад не оставлял шансов на положительное судебное решение.

Автор видео Ксения Горелова

— За два дня до заседания пришел Ситников, в другое уголовное дело. Ситников спросил, есть ли ходатайство в отношении Супруна. Я ответила: «Да, но там очень много привлечения к административной ответственности, и оснований его удовлетворить нет», — вспомнила события 2014-го Ирина Михайловна.

Разговор был на этом закончен. Больше Ситников ничего не спрашивал об этом деле, уточнила свидетель.

В день судебного заседания выяснилось, что ГИБДД прекратила все производства в отношении Супруна, так как он был лишь собственником авто, а за рулем сидели его личные водители (это, кстати, говорил и Перепечин). Соответственно, у суда отпали основания для отказа в удовлетворения ходатайства о снятии судимости. Да и сторона обвинения поддержала ходатайство коммерсанта. И Истомина приняла решение в пользу Супруна.

Также Ирина Михайловна напомнила, что через месяц после этого решения на Супруна возбудили уголовное дело за связь с несовершеннолетней. Но суд не подозревал, что в момент отбывания наказания Игорь Петрович совершил преступление. Была проведена дополнительная проверка. И в итоге решение Истоминой признали законным.

Еще бывшая судья рассказала, что отношения у нее с Ситниковым были исключительно деловые. Хотя Истомина была и на юбилее прокурора, и на Дне прокуратуры. Праздники проходили все в той же «Кроне». Там же, по словам Истоминой, присутствовали начальник искитимской полиции и руководитель отдела судебных приставов. Именно в «Кроне» Истоминой впервые представили Супруна. Но, как утверждает Ирина Михайловна, шапочное знакомство не привело к каким-либо отношениям.

— Знакомство с ним носило случайный характер. Я знала, видела, что это Супрун, но он не был каким-то моим знакомым, — подчеркнула экс-судья.

Ситников поинтересовался у свидетеля, помнит ли она о споре, заключенном между ним и Супруном.

— Мы поспорили на 100 тысяч, что я похудею, — уточнил Геннадий Владимирович. К слову, именно этим пари Ситников объяснял миллионные суммы, полученные от бизнесмена, еще в первом уголовном деле.

Истомина ответила, что не помнит такого.

— Они мне еще в подвале с Дреминым портфель подарили! — дал некую подсказку свидетелю подсудимый.

Но Ирина Михайловна не вспомнила упомянутый эпизод и после такой детали.

О каком Дремине шла речь, пока неизвестно. Но предположительно, имелся в виду известный бердский бизнесмен и застройщик Андрей Дремин. Он проходит по делу Ситникова свидетелем, и его должны допросить в ближайшее время.

Супрун требует деньги назад

Представитель потерпевшего — юрист Анна Банникова — рассказала, что в процессе будет заявлен гражданский иск на сумму 200 тыс. рублей. Ведь Игорь Петрович все-таки отдал свои деньги Ситникову. И теперь желает получить их назад.

Добавим, что сам Супрун теперь проживает в Краснодарском крае. По делу его уже допросили.

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