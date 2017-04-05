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Родители вероятного террориста-смертника прибыли в Санкт-Петрбург

Родители предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, предположительно взорвавшего бомбу в метро Санкт-Петербурга, прилетели из Киргизии в Северную столицу, передает телеканал «Россия-24″.

По данным корреспондента телеканала, самолет, на котором прибыли отец и мать Джалилова, приземлился в Санкт-Петербурге в среду. Единственные слова, которые сказала мать предполагаемого террориста журналистам: «Я в это не верю».

Родители Джалилова примут участие в процедуре опознания подозреваемого в совершении теракта, а также будут допрошены следователями по уголовному делу.

Ранее представитель Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщил «Интерфаксу», что днем во вторник родители Джалилова были вызваны на допрос в Ошское управление ГКНБ и допрошены в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий. В ГКНБ также заявили о готовности оказывать содействие российской стороне в расследовании произошедшего 3 апреля теракта в метро Санкт-Петербурга.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в понедельник днем в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва погибли 14 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Родители вероятного террориста-смертника прибыли в Санкт-Петрбург

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [16:35]

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