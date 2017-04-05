USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Сегодня, 5 апреля, Бердский городской суд рассмотрел несколько дел о незаконных пирсах. С иском обратился прокурор Бердска, требуя снести незаконные сооружения на побережье, действуя в интересах Российской федерации и неопределенного круга лиц.
В первом заседании судья Надежда Болбат рассматривала иск к ДНТ «Залив» о возложении обязанности прекратить самовольное использование акватории Новосибирского водохранилища. Прокурор потребовал снести законный перс дачного товарищества до 1 мая 2017 года.
Однако истец на судебные заседания не являлся. И суд счел возможным рассмотреть дело в его отсутствие. И оставил без рассмотрения.
Такое же решение принял суд по аналогичным искам прокурора к частным лицам Макарову, Кикеля и Болтрукевичу, которые тоже владели нелегальными пирсами в районе элитных коттеджей на «Чайке».
По словам Ольги Стулиной, прокурора, участвовавшего в процессах, суд основывался на том, что все ответчики в ходе процессов, которые длились с сентября 2016 года, исправили нарушения. Все они узаконили постройки, заключив договоры с Верхнеобьрегионводхозом. И теперь будут законно пользоваться и платить ведомству за использование водного объекта.
— Мы понудили собственников оформить должным образом права на пирс. На сегодняшний день все документы оформлены. На всю заводь заключены договоры. Сейчас к ним нет претензий по данному вопросы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Стулина.
Напомним, летом 2016 года в ходе проверки законности использования пирсов на акватории Обского моря прокуратура обнаружила 8 пирсов, которые использовались без договора с Верхне-Обским бассейновым водном управлением (эта организация в судах выступала третьим лицом).
Пирсы, в основном, представляют из себя бетонные сооружения, которые используются для прогулок и швартовки маломерных судов. Проверка пирсов была инициирована по поручению областной прокуратуры, в которую, в свою очередь, обратился Росприроднадзор.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [16:25]
[18:00] Шесть подозреваемых в пособничестве террористам выходцев из Средней Азии за...
[17:35] Полицейский сбил пешехода на личном автомобиле в Новосибирске
[17:25] Бесплатно взяли в детский сад дочку онкобольной жительницы Бердска
[18:00] Шесть подозреваемых в пособничестве террористам выходцев из Средней Азии за...
[17:35] Полицейский сбил пешехода на личном автомобиле в Новосибирске
[17:25] Бесплатно взяли в детский сад дочку онкобольной жительницы Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: юго-западный