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Узаконили пирсы владельцы коттеджей в районе «Чайки» на побережье Бердска

Сегодня, 5 апреля, Бердский городской суд рассмотрел несколько дел о незаконных пирсах. С иском обратился прокурор Бердска, требуя снести незаконные сооружения на побережье, действуя в интересах Российской федерации и неопределенного круга лиц.

В первом заседании судья Надежда Болбат рассматривала иск к ДНТ «Залив» о возложении обязанности прекратить самовольное использование акватории Новосибирского водохранилища. Прокурор потребовал снести законный перс дачного товарищества до 1 мая 2017 года.

Однако истец на судебные заседания не являлся. И суд счел возможным рассмотреть дело в его отсутствие. И оставил без рассмотрения.

Такое же решение принял суд по аналогичным искам прокурора к частным лицам Макарову, Кикеля и Болтрукевичу, которые тоже владели нелегальными пирсами в районе элитных коттеджей на «Чайке».

По словам Ольги Стулиной, прокурора, участвовавшего в процессах, суд основывался на том, что все ответчики в ходе процессов, которые длились с сентября 2016 года, исправили нарушения. Все они узаконили постройки, заключив договоры с Верхнеобьрегионводхозом. И теперь будут законно пользоваться и платить ведомству за использование водного объекта.

— Мы понудили собственников оформить должным образом права на пирс. На сегодняшний день все документы оформлены. На всю заводь заключены договоры. Сейчас к ним нет претензий по данному вопросы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Стулина.

Напомним, летом 2016 года в ходе проверки законности использования пирсов на акватории Обского моря прокуратура обнаружила 8 пирсов, которые использовались без договора с Верхне-Обским бассейновым водном управлением (эта организация в судах выступала третьим лицом).

Пирсы, в основном, представляют из себя бетонные сооружения, которые используются для прогулок и швартовки маломерных судов. Проверка пирсов была инициирована по поручению областной прокуратуры, в которую, в свою очередь, обратился Росприроднадзор.

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Узаконили пирсы владельцы коттеджей в районе «Чайки» на побережье Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [16:25]

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