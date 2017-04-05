Глава Сбербанка Герман Греф пошутил насчет того, как увеличить темпы роста экономики в 2017-2018 годах: все будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат.

Говоря о росте экономики, глава крупнейшего российского банка отметил, что он предопределен.

«Потому что макроэкономика — штука такая достаточно консервативная и поменять что-либо уже тяжело. Хотя можно поменять — например, цифра роста будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат. Поэтому это единственное, что может повлиять серьезно на темпы экономического роста, все остальное во многом уже задано», — сказал Греф.

«Но если серьезно, то цифру 2019 года мне бы уже тяжело было прогнозировать, потому что, на мой взгляд, конечно уже многое будет зависеть от того, какая команда правительства придет в 2018 году. И опять таки потребуется время, чтобы задать новую инерцию экономике. Но в принципе в 2019 году уже все может складываться по-разному», — добавил глава Сбербанка.

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ, в соответствии с которым Росстат переходит в ведение Минэкономразвития, передает РИА Новости. Росстат уже находился в ведении министерства с мая 2008 по май 2012 года, однако затем его передали в прямое ведение правительства.

Информация о возможности переподчинении Росстата появилась после того, как министр экономического развития Максим Орешкин раскритиковал данные Росстата за февраль, назвав их нерепрезентативными. По словам Орешкина, информацию за январь и февраль могут пересмотреть.

Росстат с начала текущего года перешел на новые версии Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), гармонизированные со статистической классификацией Евросоюза. В связи с изменением методологии публикация данных ведомства в начале года задерживалась.

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