Депутаты горсовета разбирались в спорах двух застройщиков. Компания «Сибалмаз» и ИП Голубев не могли договориться о ремонте дороги рядом со своими домами. Речь идет о микрорайонах «Серебряный бор» и «Морской», расположенных за спортивным комплексом «Зеленый остров». Первый уже почти построен, второй только строится.

Местные жители пожаловались в УК «Кристалл» по поводу бездорожья. Дескать, к домам в «Серебряном бору», которые построил Голубев, не пройти и не проехать. Управляющая компания, в свою очередь, обратилась к депутатам с просьбой провести проверку. Коммунальщики обвинили именно «СибАлмаз» в том, что тот якобы не содержит объездную дорогу вокруг своей стройки.

— В настоящее время проход и подъезд к домам по ул. Морская не только затруднен, но и небезопасен, так как по одной и той же дороге, где движется грузовой транспорт и строительная техника, вынуждены проходить жильцы домов с детьми и колясками, — посетовали в «Кристалле».

Члены депутатских комитетов по промышленности и по ЖКХ выехали 4 апреля на место. Директор УК «Кристалл» Виктор Злобин заявил народным избранникам, что до начала строительства «Морского» к домам «Серебряного бора» была подведена «нормальная дорога, с освещением». Но она попала в зону стройки. И сейчас ходить по ней нельзя. А обходной путь, по мнению Злобина, в непригодном состоянии.

Представитель «СибАлмаза» Денис Ковалевский пояснил, что в УЖКХ компании были выданы техусловия на обустройство только части объездной дороги. Вторую часть должен был благоустроить ИП Голубев. А на территорию стройки жителей пускать не будут.

— У нас был проезд (через стройку) открыт. Но к нам приехала АТИ и оштрафовала инженера. Мы проезд закрыли, — добавил Ковалевский.

Альтернативный проезд полностью можно обустроить только силами двух застройщиков. Но Голубев не идет на контакт с «СибАлмазом». Было также предложение сделать въезд в микрорайоны со стороны «Чайки». Но и он не нашел отклика от бизнесмена. В «СибАлмазе» уверены, что они сделали все, что от них требовалось. Проезд, по их мнению, обеспечен. Как и было прописано в техусловиях, дорогу содержат в том же состоянии, в каком она и была.

— Мы разработали проект с администрацией по движению сюда маршрутного транспорта. Но для этого нужна дорога. Хотя бы первая ее часть. Мы у себя выделили участок под остановку, готовы там сделать покрытие, но нам второй застройщик мешает, — пояснил Ковалевский.

Депутаты, заслушав стороны, решили, что разбираться в этой ситуации следует администрации. Члены горсовета полагают, что оба застройщика в чем-то не правы.

Но уже вечером 4 апреля ситуация поменялась. Власти обязали «СибАлмаз» построить пешеходные мостки вдоль объездной дороги — как на своей зоне, так и на зоне ответственности Голубева. Между тем Голубев, по словам представителя «СибАлмаза» обязан будет сделать проезжую часть, так как он должен был ее сделать еще перед сдачей своих домов. Это подтверждается техусловиями, выданными ИП перед началом строительства.

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