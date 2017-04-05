Три из четырех объединений предпринимателей выступили против предложенного Минфином налогового маневра, предполагающего повышение НДС до 22% и снижение страховых взносов до 22%. По их мнению, безопасная для бюджета формула «22/22» приведет к росту налоговой нагрузки на бизнес на 2,6% и может ударить по предприятиям, ориентирующимся на внутренний рынок.

«Опора России», «Деловая Россия», и ТПП отказались поддерживать предложенный Минфином ненефтегазовый налоговый маневр (ННГ) по формуле «22/22». У каждой организации свои аргументы.

«Существенное увеличение НДС с 18 до 22% не стимулирует ни инвестиции в экономику, ни экономический рост», — сказал «Газете.Ru» президент «Опоры России» Александр Калинин.

По его мнению, эффект окажется обратным, «поскольку добавленная стоимость увеличивает нагрузку на основные источники для инвестиций — прибыль и амортизацию».

«В тезис об обелении заработной платы мы тоже не верим», — продолжает Александр Калинин. Он говорит, что снижение взносов с 28 до 22% с одновременным увеличением НДС не приводит к снижению фискальной нагрузки на бизнес, поскольку «менее собираемые взносы заменяются на более собираемый НДС». Предложенная Минфином формула «приведет к снижению экономического роста и заставит попрощаться с целевым показателем инфляции в 4%», сказал он.

Глава «Деловой России» Алексей Репик считает, что повышение НДС, не страшное для экспортеров, «для внутреннего рынка, где спрос чувствителен к цене, нужно оценить достаточно серьезно».

«Мы в значительной степени обеспокоены тем, что возможное повышение НДС может в ряде отраслей навредить рынку и может оказаться фактором, который сильно ударит по продажам российских компаний», — считает Репик.

«Деловая Россия» не против снижения налогов на труд. Но с оговоркой — если маневр «22/22» подразумевает отказ от регрессии при высоких зарплатах, это точно будет являться контрпродуктивным фактором. По его словам, в высококонкурентных отраслях, зависящих от человеческого капитала, необходимо платить высокую зарплату во избежание риска потери сотрудника в пользу иностранных компаний. Прежде всего, речь идет о сложных технологических специальностях в IT-индустрии.

Против предложенной Минфином формулы во вторник высказался и президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

По словам главы ТПП, которого цитирует RNS, реализация налогового маневра приведет к скачкообразному росту инфляции и увеличению налоговой нагрузки на бизнес примерно на 2,6%.

Глава РСПП Александр Шохин во вторник отказался обсуждать предложения Минфина. Но на прошлой неделе, на заседании годовой коллегии Минтруда, глава РСПП сетовал на то, что несогласованность министерств экономического и социальных блоков правительства приводит к тому, что они начинают обсуждать законопроекты в закрытом режиме.

Повышение НДС до 22% и снижение страховых взносов до 22% — основной вариант налоговой реформы, предложенной Минфином в начале марта. Такой размен ставок будет нейтральным для бюджета, и налоговая нагрузка останется в пределах нынешних 31,6% ВВП, обещал тогда министр финансов Антон Силуанов. Он считает, что рост НДС до 22% может вызвать разовое повышение инфляции на 2 процентных пункта.

Этот вариант налоговой реформы Минфин представил предпринимателям на Неделе российского бизнеса, которая проходила в середине марта. В правительство расчеты Минфина попали только в конце прошлой недели и в Белом доме еще не обсуждались, заявили несколько источников в правительстве.

Основной аргумент Минфина — такая реформа не только сохранит сбалансированность бюджета, но и поспособствует обелению серых зарплат.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», предлагаемая реформа ликвидирует предельные пороговые значения при уплате страховых взносов, в результате чего налоговая нагрузка возрастет у 2% занятых в формальном секторе и получающих зарплату от 100 тыс. до 200 тыс. руб. По данным печатных СМИ, платеж ПФР в соцвзносах уменьшится с текущих 22% до 10%, а эффективные ставки ФОМС (5,1%) и ФСС (2,9%) возрастут за счет отмены порогов платежей и унификации ставок.

Ранее замминистра финансов Владимир Колычев признавал, что выпадающие доходы Пенсионного фонда могут составить до 1,4 трлн руб. в 2019 году. Возникший дефицит будет закрыт за счет дополнительных доходов после увеличения ставки НДС.

Бюджет сможет сэкономить до 200 млрд руб. на страховых взносах, уплачиваемых за счет бюджетников в регионах. Замминистра не скрывал, что выигравшими от такого налогового маневра окажутся не только бюджет, но экспортно-ориентированные отрасли, а также сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Среди проигравших — строительство и ЖКХ.

«Маневра пока нет, он не обсуждается. Президент последний раз очень недвусмысленно сказал, что для того чтобы перейти к обсуждению маневра, необходимо принять решение внутри правительства», — сказал Алексей Репик. «Деловая Россия» собирается продолжить обсуждение налоговой реформы в Минэкономразвития и в Госдуме.

«Более релевантным вариантом мы считаем «20/20». Этот вариант действительно приведет к обелению», — сказал Александр Калинин.

Источники в экономическом блоке правительства рассказали, что варианты формулы множатся — есть и вариант «20/25». Но эти варианты, в отличие от формулы «22/22», никем не обсчитывались.

Нет пока и единой точки зрения в правительстве. Если представители социального блока в марте говорили, что с предложениями Минфина не знакомы, то уже во вторник министр труда Максим Топилин впервые выступил с критикой предложения Минфина. По его словам, предлагаемое повышение НДС до 22% приведет к росту цен и бедности.

Вице-премьер Аркадий Дворкович 1 апреля сообщил, что контуры будущей налоговой системы будут зависеть от администрируемости налогов. По его словам, «ставки тех налогов, которые собираются лучше, можно будет повысить, тех, которые собираются хуже, — снизить, однако революционных изменений ставок не будет».

В Минэкономразвития также не заняли четкой позиции по налоговой реформе. Эта реформа должна быть вписана в комплексный план действий правительства на 2017–2025 годы, который необходимо сдать в Белый дом к маю 2017-го.

По словам представителя ведомства, 3 апреля состоялось первое установочное совещание рабочей группы по доработке этого плана, в рамках которого обсуждались организационные вопросы и блоки задач для рассмотрения в рамках группы в будущем. Среди задач для обсуждения были выделены четыре группы: общие параметры налоговой системы, тонкая настройка налоговой системы, система льгот, обеление экономики.

«В настоящее время министерством проводится работа по обобщению и анализу поступивших предложений», — сказали в ведомстве. В Минфине отказались от комментариев до тех пор, пока в правительство не будут внесены «согласованные предложения».

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