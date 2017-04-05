Минэкономики подсчитало, что половина запчастей на российском авторынке — контрафакт, и выступило за борьбу с подделками. Одним из вариантов министерство называет чипизацию деталей по аналогии с пилотным проектом по маркировке меховых изделий. Автодилеры предлагают бороться с серыми продавцами запчастей за счет лицензирования сервисных центров. Но автоконцерны скептично относятся к обеим идеям, а эксперты предлагают сделать чипизацию деталей условием прохождения техосмотра.

Российский рынок запчастей и автокомпонентов составляет порядка $40 млрд в год, рассказал во вторник замдиректора департамента развития секторов экономики Минэкономики Павел Финк на заседании комиссии РСПП по автопрому и сельхозмашиностроению и экспертного совета комитета Госдумы по экономполитике. При этом на рынке запчастей — 50% контрафакта и 80% импорта, отметил он. По словам чиновника, для стимулирования российских производителей нужно, в частности, сконцентрировать усилия на борьбе с контрафактом, передает Ъ.

В Минэкономики пояснили, что для пресечения контрафакта сейчас реализуется пилотный проект по маркировке (чипизации) меховых изделий, по запчастям — «как вариант, может быть применен аналогичный подход». Для этого ФНС создала базу по отслеживанию меховых изделий — от изготовления до продажи. Цена контрольного знака — не более 22 руб. за штуку. Актуальных результатов пилота пока еще нет, говорят в Минэкономики.

В Минпромторге рассказали, что маркировка мехов с августа 2016 года показала себя наиболее эффективным инструментом противодействия незаконному обороту продукции. Министерство заинтересовано в расширении списка товаров, подлежащих маркировке, «в наиболее короткие сроки». Сейчас Минпромторг прорабатывает введение маркировки на обувь, древесину, авиакомпоненты и др., но для адаптации бизнеса к нововведению нужно учитывать удельную стоимость единицы продукции, рыночную конъюнктуру и т. д.

Проблемой контрафакта озадачены и автодилеры — в кризис сервис стал ключевым источником доходов. Ассоциация российских автомобильных дилеров (РОАД) направила в Минпромторг письмо, в котором представила свои идеи по борьбе с серыми сервисами. Предложено «законодательно закрепить регулирование рынка сервисных услуг», подвергнув их лицензированию и создав «инструмент контроля качества со стороны государства». Кроме того, необходимо зафиксировать квалификационные требования к сотрудникам и поставщикам запчастей. В РОАД полагают, что это защитит потребителей от продукции и услуг низкого качества. В Минэкономики осведомлены об этом, но «вопрос требует проработки». В Минпромторге позиция «пока не сформирована».

Но источник среди автоконцернов говорит, что потребителя уже защищает закон и сам производитель — выдавая сервису статус официального. Никто не заинтересован в поддержке серых дилеров, замечает он, но «нельзя сделать выбор за покупателя». Другой источник в отрасли считает, что лицензирование принесет дополнительные издержки, которые поднимут цены для покупателей, при этом, по его мнению, «серый рынок никуда не денется и в него будет уходить только больше людей». Кроме того, рассуждает он, официальные сервисы почти никогда не чинят даже простые детали: «Зачем чинить, если можно продать новую запчасть втридорога — и дистрибутор рад, и дилер, выполнивший план». Поэтому люди и предпочитают чинить машины у серых дилеров, заключает собеседник. Но и идею Минэкономики распространить маркировку на запчасти он не поддержал — «лишние хлопоты». В отрасли замечают, что на запчастях и так есть защита: «Есть код или номер, его можно всегда проверить на горячей линии или у дилера».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что обе идеи сырые: «Идея Минэкономики требует доработки в плане реализации, чип на детали третьего уровня не поставить. Лицензирование не заработает, поскольку те, кто сейчас работает всерую, белее от этого не станут». В борьбе с контрафактом эксперт предлагает на начальном этапе чипировать составные компоненты первого уровня и проверять наличие чипов при техосмотре: если их нет, то ТО не получить. Тогда владельцы начнут интересоваться «чистотой происхождения», рассуждает он.

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