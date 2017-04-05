«Курьер. Среда. Бердск» начал публиковать воспоминания бердчанина-фронтовика Вячеслава Черноголовкова. Его записи — это уникальный материал по истории страны. По его воспоминаниям можно узнать реальную деревенскую жизнь начала 20 века, подлинные события Великой Отечественной войны, восстановление СССР после военного лихолетия. Мы искренне благодарим Вячеслава Кузьмича за то, что он оставил потомкам целую книгу о своей жизни, в которой, как в капле воды, отражается целая эпоха, судьба не одного поколения советских людей.

Отец и мать Моя мама была самой лучшей в деревне мастерицей по стёжке одеял. Одеяло изготавливалось из двух слоёв фабричной мануфактуры с прокладкой между ними ваты или шерсти. У мамы был целый набор образцов рисунков для стёжки одеял, раздвижные пяла. По этим образцам она мелом размечала узоры рисунка и двумя встречными иголками с ниткой сшивала (стегала) одеяло. Были в моде и одеяла из лоскутков ткани различной окраски. Одеяла в основном заказывали родители невесты для подготовки «приданого».

Отец зимой месяца на два-три уходил на заработки в небольшой железнодорожный посёлок под названием Суда. Он был хорошим кузнецом. Домой приходил только по воскресеньям. На одну неделю он взял меня с собой, больше мать не пустила. За эту неделю передо мной открылся новый мир. Впервые в жизни я увидел паровоз с поездом.

На станции паровоз загружался дровами и водой. Назывались эти дрова – швырок, ими топили котёл паровоза. Поезда состояли из пяти вагонов. Вагоны по сравнению с современными были маленькими. Последний, хвостовой вагон состава, обязательно должен быть с площадкой для кондуктора и колодками для торможения поезда. Поезд мог затормозить только кондуктор по сигналу машиниста при помощи тормозных приспособлений.

Поезда через станцию проходили редко. Пассажирский проходил два раза в сутки. Вагоны и сигнальные огни освещались керосиновыми лампами. Ребятишки, мои сверстники, в деревне не верили моим рассказам о поездах, но всё же многие загорелись желанием скорее вырасти и стать машинистами.

Детские истории В кузнице отца я под его руководством самостоятельно изготовил гвоздь. В то время штампованных гвоздей практически не было. С самого малолетства я старался подражать старшим. Хорошо сохранились в памяти несколько историй.

Лучину для растопки печки у нас драли косарями. Косарь – это большой нож. Дома никого не было, и я решил самостоятельно заготовить лучину. Косарь у меня сорвался и ранил мне правую ногу. Шрам от этого ранения до сих пор сохранился. Перед уходом на заготовку дров отец на улице точил пилу и ногтем пробовал остроту зубцов. Отец ушел в дом, а я решил тоже испытать остроту зубцов пилы. При первой же попытке отрезал себе половину ногтя и ранил палец. Убежал на речку, другой рукой набрал речного ила и зажал раненый палец. Мать узнала об этом только после возвращения из леса.

Ещё случай. В один прекрасный день оставили меня одного дома. Дали наказ хорошо вести себя, следить за курами. В нашей деревне курицы и поросята гуляли по улице, где им захочется. Поросята любили мазаться грязью в лужах после дождя. Я заигрался с ребятишками в прятки, догонялки и здорово захотелось поесть, пообедать. Мать утром дала наказ: захочешь есть – достань глиняный горшок из русской печки, поешь и обратно поставь его в печку. Я достал горшок, сел за стол и зачерпнул из горшка полную ложку яичницы и всю ложку с яичницей засунул в рот. Хорошо, что ложка была деревянная, внутри я всё обжег, несмотря на то, что сразу всё изо рта вывалил. После этого на яичницу я рассердился и не брал её в рот, даже холодную, наверное, целых полгода.

Смешно мне было каждый раз, когда мама отучала от груди моего братишку. Под грудь она клала щётку. Петя, братишка мой, потянется к груди и наколет себе ротик. Нечеловечески исказит своё личико и поднимет на весь дом визг, а меня разбирает смех. Наверное, и меня так же отучали от материнской груди.

Не любил меня очень соседский петух, когда я надевал на себя цветную рубашку, набрасывался на меня и клевал, а вот в другой рубашке мы были с ним в друзьях. Шёл мне тогда пятый годик. Родители узнавали о моих проделках через какой-то промежуток времени и особых наказаний, по-моему, не было. Нам, ребятишкам, нравилось поесть огурцов или побаловаться маковыми коробочками обязательно с соседского огорода, а в своём огороде огурцы и мак казались не такими вкусными.

В возрасте 4-6 лет игрушек у детей покупных (заводских) не было, мальчишки делали из коры деревьев свистульки, играли в прятки, костяшки, обгонялки, городки. Самым ценным для меня в то время была коробка из-под папирос «Казбек», подаренная отцом. В неё я складывал всё своё богатство: этикетки от спичечных коробок, фантики и т. п. Из прутьев ивы делали сабли, играли в войну. Девочки шили для кукол различные наряды, кукол тоже делали сами из кусков совсем изношенной одежды, шили одеяльца и подушечки для них. Самым ценным материалом для них были обрезки из фабричной мануфактуры. В летнее время из полевых цветов делали венки на голову.

Отец мой купил лошадь в 1928 году, до этого был безлошадным. Радости от покупки у него было — не описать! Посадил меня на лошадь без седла, показал, как надо цепляться за гриву и водил (катал меня) по двору.

Молоденькие ребятишки и подростки помогали родителям в хозяйстве. Водили лошадей по борозде во время вспашки земли, ходили в ночное, делали прополку овощных культур, ухаживали за скотиной и птицей, участвовали в сенокосе. К труду ребятишек в деревне приучали с самых ранних лет. Лет с 10-12 выполняли любую работу наравне со взрослыми. В детский труд входила обязанность сбора и заготовки на всю зиму различных ягод и грибов. В лес ходили под присмотром взрослых.

Пироги и баня Мама каждую субботу пекла хлеб, ватрушки и пироги с различной вкусной начинкой: капустой, мясом, ягодами разными. Зерно на муку вся деревня молола на одной ветряной мельнице. Мельница работала только в ветреную погоду. Мешки с зерном поднимали мужики на высоту около трех метров вручную, таким же путём спускали вниз готовую муку. У многих сельчан были в обиходе ручные жернова. Маленькие порции зерна мололи на ручных жерновах, на них же обрабатывали зерно на крупу.

Осенью и зимой каждую субботу топили баню. Парились и мылись в ней всей семьёй вместе. В первую очередь напарят и накупают ребятишек, а потом остаются только взрослые. Баня топилась по-черному. Строились они из брёвен, в потолке оставляли отверстие для выхода дыма, труб не было. Баня делилась на две половинки – парилка и предбанник (по- современному — раздевалка). Каменка сложена из отборных камней. Рядом с каменкой стояла бочка для горячей воды. Вода в бочке нагревалась раскалёнными камнями. В топку каменки на дровах (вернее, на углях) закладывали подручные небольшие камни-окатыши. Когда камень покраснеет от жары, его брали специальными щипцами и опускали в бочку с водой.

Тазиков не было, мылись все из деревянных шаек с одной деревянной ручкой. Вместо мыла готовили щёлок из древесной берёзовой золы. После того, как камни на каменке раскалятся, топку прекращали, убирали из топки все головёшки, в печке оставляли только тлеющие угольки. На каменку выплёскивали 3-4 ковшика воды и через открытые двери и отверстие в потолке образовавшимся паром очищали баню от дыма и угара. После чего закрывали отверстие в потолке и двери. Баня готова к использованию.

После бани всей семьёй за общим столом устраивали чаепитие. На столе стоял большой самовар с чайником (заваркой) на трубе. Заварку обычно делали из сушёных ягод или трав. Отец из города привозил сахар в больших глыбах. Глыбу дробили на куски, а потом эти куски ещё раз делили на мелкие куски щипчиками.

В церковь и на посиделки В деревне все были верующими в бога. На все религиозные праздники, а иногда и просто по воскресениям ходили в церковь. Она была одна на весь район, от нас до церкви надо было идти пешком 5-6 км. Несколько раз на службу в храм брали и меня. Всю дорогу отец шёл в лаптях на ногах. Метров за 100 до церкви отец снимал лапти и переобувался в яловые сапоги.

До этого момента сапоги у него висели на плече, один впереди, другой сзади. Лапти оставляет на сучке дерева, встаёт на коленки, крестится, меня учит, как надо креститься и потом идём на службу. Церковь построена из кирпича, в куполе наверху подвешены колокола. В то время она поразила меня своим величием и красотой внутреннего убранства. После службы отец переобувался, и мы шли домой. Какая обувь была на моих ногах, я не помню.

Молодёжь зимой проводила вечернее время на посиделках. Клуба в деревнях раньше не было, занимали дом какой-то одинокой старушки. Взамен за эти услуги обеспечивали старушку дровами на всю зиму, помогали с продовольствием, керосином. На период посиделок старушка уходила из своего дома к соседям. После вечеринки девчата по очереди делали уборку в доме, полы мыли дочиста голиками. Так у нас называли обыкновенный веник без листьев, брали их после использования веника в бане.

Крашеных масляной краской полов в деревне не было. На посиделках играли в разные игры, особым успехом пользовалась игра в почту. Пели песни хором, плясали под балалайку или тальянку (гармошку) обязательно со жгучими частушками. В каждой компании был затейник (практически руководитель посиделки). Многие парни на этих вечеринках зарождали свою будущую жизнь, венчались в церкви, в торжественной обстановке.

Ликвидация безграмотности Грамотных людей в деревне не было, только несколько человек могли по слогам прочитать газету. В 1930-х годах повсюду была объявлена борьба с неграмотностью, так называемый ликбез. В школу принимали детей в возрасте 9 лет. Школа в деревне впервые появилась в 1930 году. Букварь был один на весь класс. Вместо тетрадок каждому ученику выдавали грифельную тетрадь на четырех страничках. Мелком решишь задание на дом, покажешь учительнице. Она проверит, если всё правильно выполнено, похвалит за прилежность в учёбе и разрешит тряпочкой стереть страничку этой доски для выполнения на ней нового задания. Мои мама и тятя считались грамотными, в своё время они закончили приходскую церковную школу, умели писать, считать и читать. Грамоте они обучили и всех своих детей. В пять годиков я умел уже по слогам читать газету.

Для всех неграмотных в школе организовали обучение (ликбез). Многие пожилые люди ходили на занятия, а вот невесты или женихи стеснялись друг другу признаться, что они неграмотные и на занятия не ходили. У меня до сих пор сохранилось в памяти, как одна невеста уговаривала меня тайно проводить с ней занятия, чтобы научить ее писать и считать.

Девчонки-невесты заманивали меня проводить с ними уроки, задаривали меня конфетками и пряниками. Этого лакомства в деревне не было. Привозили его только из города. Сколько было радости и хвастовства, когда невеста или жених могли самостоятельно печатными буквами расписаться или по слогам прочитать заголовок статьи в газете — не описать! Надо справедливо отметить, что ликбез успешно справился со своей задачей: к 1934-1935 году в деревне все были грамотными по тому времени, за исключением нескольких стариков.

«Антихристы приехали!» В 1931 году к нам в деревню впервые приехал политагитатор с кинопередвижкой. За киноаппаратом деревня обязана была послать повозку в соседнее село, а от нашей деревни для дальнейшего перемещения уже ожидала повозка с кучером из соседнего села. Так кинопередвижка обслуживала сельчан всего района. Электроэнергия для работы киноаппарата вырабатывалась перевозной динамо-машиной. В сумерки на одном из сараев вывесили большое полотнище – экран. Собралось всё население деревни посмотреть на новую диковинку.

Сколько платили за просмотр картины, я не знаю. Я попал в число крутильщиков динамо-машины, за это вся команда крутильщиков смотрела фильм бесплатно. Киномеханик нас заранее научил с какой скоростью надо крутить колесо, чтобы на экране было нормальное изображение. Будешь крутить быстро – на экране все будут бегать бегом, тихо – наоборот все будут сонные.

Фильмы были немые (без звука), киномеханик пояснял, что происходит на экране. Староверы, увидев первое изображение на экране, крестились и убегали домой с возгласом: «Антихристы приехали и бегают на стене!». Очередь просмотра нового фильма в деревне доходила через три-четыре недели. Ребятишки ждали приезд киномеханика с нетерпением, как большого праздника.

В этом же году к нам приехала в первый раз автомашина. Рассматривали её как большую диковинку всем селом. Мы, ребятишки, в последующие дни искали отпечатки колёс на грунте. Кто первым найдёт, тот считался героем среди других.

Бесплатная продразверстка Осенью, после уборочной компании, крестьяне ездили в Череповец на базар. На базар везли излишки сельскохозяйственной продукции — мясо, масло, картошку, различные овощи, мак, сушёные ягоды, грибы, творог, мёд. Одним словом, везли кто что мог. На вырученные деньги покупали обновки для всей семьи, на подарок ребятишкам покупали сладости, игрушки из глины. Часть денег приберегали на керосин и другие товары, которые купец привозил в свою лавку в деревне. В деревню купец привёз одни на всех часы – ходики. Установил их на стенке в лавке.

В 1930-1931 годах в деревню приезжали уполномоченные с вооружённой охраной, так называемые продовольственные отряды (продотряд) по заранее намеченной программе выполняли продразвёрстку. На каждую деревню была установлена величина сбора сельхозпродуктов. Приходили в дом и забирали половину запасов муки, мяса, масла, яиц — без всякой оплаты.

После приезда продотряда в деревню сельчане втайне друг от друга прятали свои запасы продовольствия. Некоторые увозили продукты в лес, копали там ямы-тайники, складывали там продукты. После этого ямы закидывали ветками сосняка, ёлки, засыпали землёй и маскировали под местность. Прятали так, что некоторые впоследствии сами не могли их найти. Много добра сгнило в этих ямах. Я вот и сейчас подумываю, а что если бы за эти продукты платили деньги, наверное, справедливости было бы больше, да и сельчане безо всякой обиды поделились бы своими запасами.

И все вокруг колхозное… В 1932 году активно приступили к организации колхозов. Доходило до абсурда. Скот сгоняли в один загон под открытым небом, кормов заготовлено не было, дойка коров не организована. Каждая хозяйка тайком ночью под мышкой старалась принести хоть какой-то клочок сена, подкормить свою любимицу-кормилицу. Продержали скот в этих загонах голодом с неделю и вынуждены были вернуть хозяевам скотину спасать от холода и голода.

Наделы земли объединили в общее поле. Обработку земли и посев производили кое-как, некачественно, и, естественно, урожаи снизились, усугубили нехватку продовольствия. В 1933 году приступили к раскулачиванию. Наша семья пострадала от этого в первые дни. Команда по раскулачиванию состояла из молодёжи, одетой в кожаные куртки. На каждую деревню была дана разнарядка по количеству раскулачиваемых. Выбирались семьи более обеспеченные. В это число попала и наша семья. Всё имущество конфисковали, нас из дома выгнали. Дом конфисковали в пользу государства, а имущество практически растащила эта команда.

Мне было очень обидно, что первое в жизни пальтишко, сшитое мамой для меня, через какие-то 3-4 дня я увидел на сыне человека, который раскулачивал нас. В последствии я пришёл к выводу: государство издало указ о раскулачивании, а на месте организовывались группы исполнителей с целью личной наживы под видом раскулачивания.

С этого момента я навсегда лишился родительской ласки и заботы. Отца арестовали, а нас подселили в дом второй раскулаченной семьи. Все запасы продовольствия остались в нашем отобранном доме, одежда, инструмент. Мамины приспособления для стегания одеял у нас отобрали, отобрали даже приусадебный участок и корову. Одним словом нас оставили без всего. Мама вынуждена была отдать меня в семью её брата, моего дяди.

В колхоз маму не приняли. На жизнь, вернее на своё существование подряжалась выполнять любую работу, где угодно. Нянчилась с детьми, копала картошку, убирала овощи лишь бы как-то заработать на кусок хлеба. Старшие сестрёнки работали вместе с мамой. Позднее (года через 2) они обе закончили курсы учителей младших классов. По разнарядке их направили на работу в другие районы. Мама осталась с младшим братом Петей, ей стало чуть полегче.

Лексика и стилистика сохранены. Продолжение следует.

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