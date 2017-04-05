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Вниманию всех зоозащитников Бердска!
Завтра, 6 апреля, в 18-00, в здании администрации Бердска состоится собрание зоозащитников города и всех желающих, заинтересованных в решении проблемы бездомных животных в городе.
Приглашаются все желающие!
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [14:20]
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