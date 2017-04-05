Вниманию всех зоозащитников Бердска!

Завтра, 6 апреля, в 18-00, в здании администрации Бердска состоится собрание зоозащитников города и всех желающих, заинтересованных в решении проблемы бездомных животных в городе.

Приглашаются все желающие!

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