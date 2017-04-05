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Собрание зоозащитников 6 апреля

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ревзина Нина Юрьевна:

Вниманию всех зоозащитников Бердска!

Завтра, 6 апреля, в 18-00, в здании администрации Бердска состоится собрание зоозащитников города и всех желающих, заинтересованных в решении проблемы бездомных животных в городе.

Приглашаются все желающие!

Новости smi2.ru

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [14:20]

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Снег, ветер: юго-западный
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05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Облачно, ветер: юго-западный
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06 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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Снег, ветер: юго-западный
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