Машинист взорванного поезда метро Санкт-Петербурга Александр Каверин рассказал журналистам о первых минутах после трагедии, передает «Росбалт».

«Произошел хлопок, задымление. Я связался с диспетчером, сообщил о ситуации, в тот момент поступали непонятные сообщения по связи, потому что говорили во всех вагонах. Затем я принял решение согласно инструкции о выводе состава на станцию», — сказал он.

«В течение минуты была сумятица, но при дальнейшем осмотре стало понятно, что произошел взрыв», — добавил Каверин.

По словам машиниста, в тот момент о страхе было некогда думать. «Надо было работать», — сказал он.

4 апреля у Каверина выходной день, поскольку он работает по графику.

Александр Каверин трудится машинистом уже 15 лет. После случившегося руководство метрополитена представит его к награде.

Взрыв в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля в 14.40. В результате теракта погибли 14 человек, пострадали 45.

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