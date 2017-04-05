Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Наградят машиниста взорванного в питерском метро поезда

Машинист взорванного поезда метро Санкт-Петербурга Александр Каверин рассказал журналистам о первых минутах после трагедии, передает «Росбалт».

«Произошел хлопок, задымление. Я связался с диспетчером, сообщил о ситуации, в тот момент поступали непонятные сообщения по связи, потому что говорили во всех вагонах. Затем я принял решение согласно инструкции о выводе состава на станцию», — сказал он.

«В течение минуты была сумятица, но при дальнейшем осмотре стало понятно, что произошел взрыв», — добавил Каверин.

По словам машиниста, в тот момент о страхе было некогда думать. «Надо было работать», — сказал он.

4 апреля у Каверина выходной день, поскольку он работает по графику.

Александр Каверин трудится машинистом уже 15 лет. После случившегося руководство метрополитена представит его к награде.

Взрыв в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля в 14.40. В результате теракта погибли 14 человек, пострадали 45.

Новости smi2.ru

  • Теракт и Путин в Питере (7)
  • Теракт в аэропорту Брюсселя совершили братья Бакрауи (1)
  • СМИ: спецслужбы знали о возможном теракте в метро Санкт-Петербурга (5)
  • СМИ: В аэропорту Брюсселя взорвался террорист-смертник (3)
  • Причастность к теракту в питерском метро уроженца Киргизии подтвердили спецслужбы (3)
Наградят машиниста взорванного в питерском метро поезда

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [14:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:45] С поддельным автозапчастями будет бороться государство

[14:35] Книгу о мире и войне написал 90-летний фронтовик из Бердска

[14:20] Что подорожало в магазинах?

Все новости

[14:45] С поддельным автозапчастями будет бороться государство

[14:35] Книгу о мире и войне написал 90-летний фронтовик из Бердска

[14:20] Что подорожало в магазинах?


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 67%

06 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: