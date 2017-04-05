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Машинист взорванного поезда метро Санкт-Петербурга Александр Каверин рассказал журналистам о первых минутах после трагедии, передает «Росбалт».
«Произошел хлопок, задымление. Я связался с диспетчером, сообщил о ситуации, в тот момент поступали непонятные сообщения по связи, потому что говорили во всех вагонах. Затем я принял решение согласно инструкции о выводе состава на станцию», — сказал он.
«В течение минуты была сумятица, но при дальнейшем осмотре стало понятно, что произошел взрыв», — добавил Каверин.
По словам машиниста, в тот момент о страхе было некогда думать. «Надо было работать», — сказал он.
4 апреля у Каверина выходной день, поскольку он работает по графику.
Александр Каверин трудится машинистом уже 15 лет. После случившегося руководство метрополитена представит его к награде.
Взрыв в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля в 14.40. В результате теракта погибли 14 человек, пострадали 45.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [14:20]
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