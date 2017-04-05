USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В Новосибирской области раскрыто очередное преступление, объектом которого стал павильон фаст-фуда, сообщили в региональном управлении МВД.
1 апреля около 4.00 в полицию поступило сообщение о грабеже в павильоне быстрого питания в городе Обь. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Продавец рассказал полицейским, что в 3.40 в помещение зашли двое неизвестных мужчин в масках с прорезями для глаз. Один из вошедших остался у дверей, а второй, ударил продавца и вытащил из кассы денежные средства — около 3 тысяч рублей, после чего вместе с напарником скрылся в неизвестном направлении.
Из павильона была изъята видеозапись, запечатлевшая действия злоумышленников.
Видео ГУ МВД по НСО
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 «Обской» МО МВД России «Новосибирский» установили личность одного из них. Им оказался ранее судимый за угон 28-летний житель города Оби. В течение нескольких часов полицейские задержали подозреваемого и изъяли у него одежду, в которой он находился в момент совершения преступления. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску и задержанию второго участника преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). В отношении задержанного избрана мера пресечении в виде заключения под стражу.
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [14:10]
[14:45] С поддельным автозапчастями будет бороться государство
[14:35] Книгу о мире и войне написал 90-летний фронтовик из Бердска
[14:20] Что подорожало в магазинах?
[14:45] С поддельным автозапчастями будет бороться государство
[14:35] Книгу о мире и войне написал 90-летний фронтовик из Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: юго-западный