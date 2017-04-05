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Грабители в масках украли из киоска фаст-фуда 3000 рублей в Оби

В Новосибирской области раскрыто очередное преступление, объектом которого стал павильон фаст-фуда, сообщили в региональном управлении МВД.

1 апреля около 4.00 в полицию поступило сообщение о грабеже в павильоне быстрого питания в городе Обь. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Продавец рассказал полицейским, что в 3.40 в помещение зашли двое неизвестных мужчин в масках с прорезями для глаз. Один из вошедших остался у дверей, а второй, ударил продавца и вытащил из кассы денежные средства — около 3 тысяч рублей, после чего вместе с напарником скрылся в неизвестном направлении.

Из павильона была изъята видеозапись, запечатлевшая действия злоумышленников.

Видео ГУ МВД по НСО

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 «Обской» МО МВД России «Новосибирский» установили личность одного из них. Им оказался ранее судимый за угон 28-летний житель города Оби. В течение нескольких часов полицейские задержали подозреваемого и изъяли у него одежду, в которой он находился в момент совершения преступления. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску и задержанию второго участника преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). В отношении задержанного избрана мера пресечении в виде заключения под стражу.

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Грабители в масках украли из киоска фаст-фуда 3000 рублей в Оби

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [14:10]

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