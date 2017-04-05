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Отговорили от голодовки в СИЗО обвиняемого в коррупции экс-депутата из Бердска

Обвиняемый в коррупционных преступлениях бывший депутат горсовета и директор УК «Жилстройсервис» Алексей Осин уведомил начальство СИЗО о своей голодовке. Таким образом он намерен выразить протест: Алексей Николаевич считает, что бердский отдел СКР необъективно расследует его дело и просит передать материалы другим следователям.

Руководство СИЗО №3 в Линево, где содержится Осин, в курсе намерений своего заключенного. И. о. начальника изолятора Вячеслав Емельяненко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что с Алексеем Николаевичем проведена беседа:

— Мы с ним поговорили, он понял, что это ни к чему не приводящий момент. Тем более, здоровье у него не очень. Его осмотрели врачи и рекомендовали ему этого не делать (не голодать).

В СИЗО Осину посоветовали использовать законные методы для отстаивания своих прав и не прибегать к такой крайней мере, как голодовка. По словам Емельяненко, вчера, 4 апреля, Осин уже принимал пищу. Ел ли обвиняемый сегодня, пока неизвестно. 5 апреля Осин участвовал в судебном заседании.

В любом случае в изоляторе будут следить за здоровьем Осина. И если ему потребуется медицинская помощь, то ее окажут в полном объеме. Напомним, что Алексей Николаевич действительно жаловался на слабое сердце и высокое давление. И даже предоставлял справки из медучреждений.

Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Алексей Максименко в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что руководство управления разберется в ситуации и примет решение. Сейчас дело Осина действительно находится в бердском отделе.

По версии обвинения, с 2011 по 2015 год управляющая компания «Жилстройсервис», которую возглавлял Осин, не платила по счетам Комбината бытовых услуг. Хотя у компании жители исправно платили за коммунальные услуги УК. Следствие полагает, что деньги жителей намеренно удерживались в компании. Долг «ЖСС» перед КБУ составил более 20 млн рублей. В последствии это привело к фактическому банкротству УК и к увеличению дебиторской задолженности КБУ, которое и без того является убыточным предприятием.

Кроме того, считает следствие, Осин изымал из кассы денежные средства в подотчет, которые присваивал либо растрачивал по своему усмотрению. Таким образом он, предположительно, присвоил себе около 2 млн рублей и потратил их на приобретение техники и оплату своего обучения в Томском филиале РАНХиГС. При этом, как следует из свидетельских показаний, частично озвученных в суде, Осин потраченные средства не возвращал. Систематические эпизоды растрат продолжались несколько лет.

Весной 2016 года Осин досрочно сложил с себя депутатские полномочия, так как нарушил закон — не отчитался о своих доходах. Он ушел в фермерство.

В сентябре 2016-го Осина задержали прямо на допросе. С тех пор он находится за решеткой.

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Отговорили от голодовки в СИЗО обвиняемого в коррупции экс-депутата из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [14:05]

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