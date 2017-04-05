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Медведев снизил на 200 рублей прожиточный минимум

Правительству России удалось сделать еще один шаг на пути установления паритета между минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожиточным минимумом, величину последнего снова снизили.

По итогам четвертого квартала средний для России прожиточный минимум определен в 9 691 руб. на человека, что на 198 руб. меньше предыдущего значения. Постановление об этом опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации, его подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Для трудоспособного россиянина величина прожиточного минимума установлена на уровне 10 466 руб. (на 212 руб. меньше, чем в предыдущем квартале), для пенсионера — 8 тыс. руб. (минус 136 руб.), для ребенка — 9 тыс. 434 руб. (минус 234 руб.).

В конце декабря 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что на официально установленный в России минимум прожить «практически невозможно». Но даже равную прожиточному минимуму зарплату в России получают далеко не все. В марте 2017 года Голодец оценила число россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ, сейчас это 7,5 тыс. руб.) почти в 5 млн человек.

«У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты — 7,5 тыс. руб. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне», — сказала Голодец, назвав бедность работающего населения уникальным явлением в социальной сфере.

С 1 июля 2017 года МРОТ в России увеличится до 7,8 тыс. руб., что позволит еще немного сократить разрыв с прожиточным минимумом. По оценке министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, на то, чтобы уравнять МРОТ и прожиточный минимум, может потребоваться около трех-пяти лет.

По подсчетам экспертов ВШЭ, в 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян (у 11% жителей страны денег не хватает даже на продукты), но большинство из них собственное материальное положение плохим или очень плохим не считают. По мнению аналитиков, это говорит о «привыкании граждан к снижению потребительских стандартов».

В начале марта эксперты холдинга «Ромир» сообщили, что россияне ужесточают меры экономии и в феврале их реальные расходы оказались меньше (с поправкой на инфляцию), чем на протяжении предыдущих четырех лет, передает РБК.

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Медведев снизил на 200 рублей прожиточный минимум

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [13:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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